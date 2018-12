Belgická vládna strana po rezignácii premiéra Michela odmieta predčasné voľby

BRUSEL 19. decembra (WebNoviny.sk) – Po utorkovej rezignácii belgického premiéra Charlesa Michela sa jeho strana vyslovila proti predčasným voľbám.

Volebný boj sa nesmie zmeniť na referendum o téme migrácie, povedal v stredu v tejto súvislosti minister poľnohospodárstva Denis Ducarme, ktorého citovala tlačová agentúra Belga. Ducarme patrí podobne ako Michel k vládnemu liberálnemu Reformnému hnutiu (MR).

Michelovu vládu v decembri opustila dovtedy najsilnejšia koaličná strana, Nová flámska aliancia (N-VA), ktorá sa tak rozhodla na protest proti Michelovmu plánu podporiť globálny pakt OSN o migrácii. Namiesto očakávaného predstavenia vynovenej vlády však Michel v utorok prekvapivo odstúpil.

V posledných dňoch pred rezignáciou čelil aj silnejúcemu tlaku, aby vypísal predčasné voľby. To odchádzajúci premiér už vtedy odmietol s tým, že by to uvrhlo krajinu do chaosu.

Najbližšie parlamentné voľby v Belgicku sa budú konať v máji budúceho roku. Je preto možné, že kráľ Michela opätovne poverí zostavením vlády na najbližšie mesiace.