Belgický princ sa nakazil koronavírusom, v čase obmedzení sa zúčastnil večierku v Španielsku

Belgický princ Joachim sa nakazil koronavírusom, keď sa v čase obmedzení v Španielsku zúčastnil na večierku. Podľa spravodajského portálu BBC o tom informoval kráľovský palác.

Dvadsaťosemročný Joachim 26. mája odcestoval z Belgicka na stáž do Španielska. O dva dni neskôr šiel na párty v meste Córdoba a následne mal pozitívne testy na ochorenie COVID-19. Podľa španielskych médií bol synovec belgického kráľa Filipa jedným z 27 účastníkov večierka. To by znamenalo porušenie nariadení, ktoré dovoľujú stretnutie maximálne 15 ľudí.

Španielska polícia už v tejto súvislosti spustila vyšetrovanie, pričom každému, kto porušil nariadenia, hrozí pokuta do výšky 10-tisíc eur. Všetci účastníci večierka sú už údajne v karanténe. Princ Joachim, ktorý je najmladším synom princeznej Astrid a desiatym v rade následníkov na belgický trón, má vraj len mierne príznaky ochorenia.

Španielsko postupne uvoľňuje prísne opatrenia, ktoré zaviedlo proti šíreniu koronavírusu. Začiatkom mája predstavili štvorfázový plán, pričom 1. júna by sa mala začať druhá fáza uvoľňovania opatrení, ktorá sa bude týkať 70 % Španielov, pričom vo veľkých mestách budú naďalej platiť prísnejšie obmedzenia.

Španielsko patrí medzi krajiny najhoršie zasiahnuté pandémiou. Podľa štatistík americkej Johns Hopkins University v krajine potvrdili vyše 239-tisíc prípadov nákazy a viac ako 27-tisíc úmrtí.