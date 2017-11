Belica sa teší z víťazstva, aj po 16-tich rokoch zostáva županom v Nitrianskom samosprávnom kraji

NITRA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Súčasný predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica (Smer-SD, SNS, Most-Híd) obhájil svoj post aj po šestnástich rokoch vo funkcii a zostáva naďalej stáť na čele kraja na ďalších päť rokov.

Nezastáva iné funkcie

Ako povedal vo svojej reakcii pre médiá, za svojím opätovným víťazstvom vidí to, že sa svojej práci venuje naplno a nezastáva iné funkcie.

„Keď som bol zvolený za župana, tak som s plným nasadením, soboty, nedele, robil župana a neviazal som sa na iné funkcie. Každý si myslí, že župan môže robiť aj šesť funkcií, no nie je to pravda. Myslím, že aj to rozhodlo,“ povedal Belica, ktorý sa poďakoval za podporu svojim voličom, volebnému štábu a Smeru-SD.

Verí, že s novými poslancami, medzi ktorými budú podľa priebežných výsledkov aj pravicoví poslanci či kandidáti za hnutie Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, bude vedieť nájsť spoločné riešenie problémov kraja. Pripomenul, že zažil už rôzne obdobia a najmä prvé volebné obdobie bolo poznačené častými spormi so zastupiteľstvom, no neskôr sa situácia upokojila.

Okomentoval aj kampaň

Predvolebný súboj s protikandidátmi nebol podľa Belicu vždy príjemný.

„Kampane bývajú rôzne, bývajú aj ostré, aj nepríjemné, ale ono to už trochu patrí k tomu koloritu. V tomto zmysle sa možno jeden kandidát, nebudem ho menovať, trochu odtrhol a stavil na zlobu a klamstvá, ale to už je za nami,“ komentoval kampaň Belica. Volebnú noc strávil v reštaurácii v Nitre spolu s predstaviteľmi strán Smer-SD, SNS a Most-Híd, ktoré podporili jeho kandidatúru.

Staronový župan nechcel špecifikovať svoje hlavné priority a prvé kroky v nasledujúcom volebnom období. Podľa neho ide pri riadení kraja o komplexnosť.

„Nemôžete vytrhnúť jednu kompetenciu a nadradiť ju nad všetky ostatné. I keď, prirodzene, každá kompetencia má svoju váhu, u nás je to doprava a poskytnutie kvalitného vzdelania mladým ľuďom,“ uviedol. Výsledky kotlebovcov nechcel komentovať, to necháva na politológov. Veľkou porážkou však pre nich je, že v Banskobystrickom samosprávnom kraji stratili post predsedu, povedal.