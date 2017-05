Ben Stiller sa rozišiel s manželkou Christine Taylor

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Americký herec, komik a filmár Ben Stiller a jeho manželka, herečka Christine Taylor, sa rozišli. Dvojica správu potvrdila v spoločnom vyhlásení, ktoré poskytli relácii Entertainment Tonight.

“S obrovskou láskou, vzájomným rešpektom a po osemnástich rokoch, ktoré sme strávili spolu ako pár, sme sa rozhodli rozísť. Našou prioritou, ako oddaných rodičov a najbližších priateľov, zostáva naďalej výchova detí. Žiadame médiá, aby v tejto chvíli rešpektovali naše súkromie,” uviedli.

Päťdesiatjedenročný rodák z New Yorku a 45-ročná Taylor sa stretli v roku 1999 pri nakrúcaní pilotného filmu k nikdy neodvysielanému seriálu Heat Vision and Jack. O rok neskôr sa zosobášili na havajskom ostrove Kauai. Dvojica, ktorá si spolu zahrala tiež v snímkach Zoolander (2001), Vybíjaná: Choď do toho na plné gule (2004), Tropická búrka (2008) alebo Zoolander No. 2 (2016), vychováva dve spoločné deti – 15-ročnú dcéru Ellu Oliviu a 11-ročného syna Quinlina Dempseyho.

Benjamin Edward Meara Stiller sa stal známym vďaka filmu Niečo na tej Mary je (1998). Neskôr sa si okrem spomínaných titulov zahral aj v snímkach ako Protivný svokor (2000), Kňaz, rabín a blondínka alebo keď sa traja majú radi (2000), Taká zvláštna rodinka (2001), Tú starú treba zabiť! (2003), Starsky a Hutch (2004), Riskni to s Polly (2004), Jeho foter, to je lotor! (2004), Noc v múzeu (2006), Noc v múzeu 2 (2009), Greenberg (2010), Fotri sú lotri (2010), Majstrovský plán (2011), Susedská hliadka (2011), Tajný život Waltera Mittyho (2013) či Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky (2014).

Informácie pochádzajú z webstránky www.etonline.com a archívu agentúry SITA.