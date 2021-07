Benátska komisia upozorňuje na maďarské zákony regulujúce manželstvá a rodovú identitu, ide o diskrimináciu

Nedávne maďarské zákony regulujúce manželstvá a rodovú identitu predstavujú riziko diskriminácie proti LGBT ľuďom a pred prijatím mali prejsť verejnou konzultáciou s občanmi. V utorok na to upozornila Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy.

Zmeny maďarskej ústavy z decembra 2020 okrem iného upravili definíciu rodiny, pričom vylúčili transrodové a iné LGBT osoby, a definovali základ rodiny ako „manželstvo a vzťah rodič – dieťa“. Dodatok tiež stanovuje, že „matka je žena a otec je muž“.

Podľa komisie by to však mohlo obmedziť adopcie len na heterosexuálnych rodičov. „Tento dodatok ústavy by sa nemal využívať ako príležitosť na stiahnutie platných zákonov o ochrane jednotlivcov, ktorí nie sú heterosexuáli, ani na zmenu a doplnenie týchto zákonov v ich neprospech,“ vyjadrila sa komisia vo svojej analýze a názore na maďarské zákony.

Zakázané manželstvo

Manželstvo párov rovnakého pohlavia je v Maďarsku zakázané, uznávajú tam len registrované partnerstvá. Podľa daného zákona však môžu deti adoptovať iba manželské páry, pokiaľ minister pre rodinné záležitosti neudelí osobitné povolenie. To fakticky zakazuje adopciu párom rovnakého pohlavia alebo nezadaným osobám.

Komisia tvrdí, že by mali byť stanovené jasné kritériá na obmedzenie „novej diskrečnej právomoci“ ministra poskytnúť alebo odmietnuť súhlas na adopciu nezadanou osobou. To by pomohlo zabezpečiť princíp nediskriminácie, a to aj na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.

Porušovanie právneho štátu

Rada Európy nie je súčasťou Európskej únie. Európska komisia však berie do úvahy názory Benátskej komisie, keď zvažuje, či v prípade možného demokratického úpadku podnikne kroky proti ktorejkoľvek z 27 členských krajín bloku.

Komisia a Európsky parlamentu už začali konanie proti maďarskej vláde pre porušovanie právneho štátu.

Ak štyri pätiny z partnerov Maďarska v eurobloku odsúhlasia, že existuje „jasné rizikom vážneho porušenia“ hodnôt bloku, Budapešť by mohla prísť o svoje hlasovacie práva.