Beňuš si z majstrovstiev Európy v C1 odnáša striebro, vybojoval si aj miestenku na OH v Tokiu

Slovenský kanoista Matej Beňuš si vybojoval účasť na olympijských hrách v Tokiu. Na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v talianskej Ivrei Beňuš vybojoval striebornú medailu v kategórii C1 a v dramatickej internej kvalifikácii Slovákov zdolal skúsenejších kolegov z reprezentácie Michala Martikána a Alexandra Slafkovského.

Päťnásobný olympijský medailista Martikán bol vo finále siedmy a Slafkovský skončil svoju púť v semifinále, kde dosiahol šestnásty najlepší čas. V súčte štyroch kvalifikačných pretekov Slovákov Beňuš vybojoval 87 bodov, kým Martikán a Slafkovský skončili zhodne s 83 bodmi.

„Vyzerá to tak, že idem na olympiádu. V mojej finálovej jazde boli rezervy, boli sme však všetci pod obrovským tlakom. Z tohto pohľadu som spokojný,“ uviedol Matej Beňuš v prvej reakcii pre ČT4 Sport.

Martikán neskrýval sklamanie

Neskôr v prenose RTVS doplnil: „Krásne to znie. Bol to veľmi dlhý nominačný súboj, mal som tých najťažších súperov, a preto som nesmierne šťastný. Ono sa to ľahko povie nerozmýšľať nad tým, ale v kútiku duše to tam je. Snažil som sa koncentrovať na svoj výkon, neurobiť veľkú chybu.“

Hoci je Beňušovi talianska trať blízka, uvedomoval si jej nástrahy. „Je jedna z mojich obľúbených, ale v najťažšom úseku sa voda veľmi často a nepríjemne mení. V tom úseku som si to vo finále mierne poistil, takže som tam nestratil toľko času a nakoniec je z toho medaila. A tiež olympiáda. Paráda.“

Sklamanie neskrýval jeho súper Michal Martikán, ktorého vo finále klasifikovali na siedmej priečke. „Škoda, ale jazdilo sa mi celkom dobre. Vo finálovej jazde som spravil pár chybičiek, zle som zareagoval na vodu na jednom mieste a stratil som čas. Taký je vodný slalom,“ povedal dvojnásobný olympijský víťaz, ktorý už má 41 rokov. Čo sa týka jeho ďalších plánov na divokej vode, zatiaľ necháva všetky dvere otvorené. „Uvidím,“ dodal.

Do finále zo štvrtej priečky

Beňuš sa do finále prebojoval zo štvrtej priečky v semifinále, ale to najlepšie si nechal na koniec. Jeho dynamická a rýchla jazda bez trestných sekúnd znamenala druhé miesto v cieli za Francúzom Denisom Gargaudom Chanutom, za ktorým zaostal o 1,10 s.

Bronz aj účasť v Tokiu si vybojoval Nemec Sideris Tasiadis. Za Beňušom nasledovali v štartovnom poradí ešte traja pretekári, ale ani jeden z nich ho už nepredstihol. Úradujúci majster Európy Slovinec Benjamin Savšek skončil šiesty a víťaz semifinále Talian Roberto Colazingari až deviaty.

Tridsaťtriročný Beňuš reprezentoval Slovensko v kategórii C1 aj na OH 2016 v Riu de Janeiro a pri svojej olympijskej premiére tam vybojoval striebornú medailu. Na európskom šampionáte v Ivrei bol predtým Beňuš aj členom zlatej slovenskej hliadky 3x C1M. Trio Beňuš, Martikán, Slafkovský bralo zlato v tejto kategórii po šiesty raz.