Benzema pokoril hranicu 300 gólov za Real Madrid, čoskoro by mohol predbehnúť Di Stéfana

Francúzsky futbalista Karim Benzema sa čoraz viac stáva hrajúcou legendou španielskeho futbalového klubu Real Madrid. Aj vďaka dvojgólovému pričineniu tohto hráča triumfoval „biely balet“ v sobotňajšom dueli 20. kola La Ligy 2021/2022 nad Valenciou 4:1. Real si upevnil líderské postavenie v ligovej tabuľke a Benzema v poradí medzi strelcami.

Už 34-ročný Benzema sa v sobotu stal iba štvrtým futbalistom, ktorý v drese madridských „Los Blancos“ pokoril 300-gólovú hranicu. Aktuálne má Benzema na konte 301 zásahov v 584 stretnutiach. Viac v minulosti za Real nasúkali iba Alfredo Di Stéfano (308), Raúl González (323) a nedostihnuteľný Cristiano Ronaldo (451).

Iba jedna remíza

„Som hrdý, že som v najlepšom klube na svete dosiahol toto číslo,“ povedal na klubovom webe Benzema, ktorý má v tejto sezóne na konte 22 gólov v 25 súťažných vystúpeniach. K tomu navyše pridal i osem asistencií.

Real po minulotýždňovej prehre v mestskom derby na trávniku Getafe (1:0) zabral naplno. Proti Valencii opäť predviedol hru, ktorá ho zdobila predovšetkým počas novembrových a decembrových týždňov, keď v jedenástich súťažných dueloch až desaťkrát vyhral a iba raz remizoval.

Žiadne zápasy nie sú ľahké

„Po prehre s Getafe sme vyhrali v Copa del Rey (na ihrisku Alcayana 3:1, pozn.) a dnes (9. januára pozn. redakcie) sme fanúšikom ponúkli parádne predstavenie. V prvom polčase to bolo vyrovnané. Žiadne zápasy nie sú ľahké. Aj súper chcel vyhrať, ale napokon sa to podarilo nám a to je pre nás najdôležitejšie,“ zhodnotil Benzema duel s Valenciou.

Real sa najbližšie predstaví túto stredu v Saudskej Arábii v semifinále národného superpohára proti Barcelone, ktorá v sobotu v Granade neudržala najtesnejší náskok a iba remizovala 1:1. „Teoreticky sme možno favorit, ale oba tímy do toho dajú všetko. Pre všetky mužstvá je to šanca na prvú trofej v sezóne,“ poznamenal kouč Madridčanov Carlo Ancelotti. V jeho tíme nedávno šarapatil koronavírus, no Talian prezradil, že podľa informácií, ktoré dostal, je momentálne celý tím zaočkovaný.