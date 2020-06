Benzema vykúzlil lahôdkovú prihrávku a Real má na čele La Ligy dvojbodový náskok pred FC Barcelona (video)

Zápas druhého s posledným nebol hra mačky s myšou, ale Real Madrid napokon svoju úlohu splnil. Zverenci Zinedina Zidana zvíťazili nad Espanyolom Barcelona v 32. kole La Ligy na jeho trávniku 1:0 a o dva body sa posunuli na čelo La Ligy pred svojho úhlavného rivala FC Barcelona.

Do konca súťaže ešte na oba tímy čaká po šesť zápasov a súboj o majstrovský titul môže byť ešte poriadne napínavý. „Každý zápas je odteraz pre nás ako finále. Pozeráme sa na to, ako sa darí Barcelone, ale sústredíme sa najmä sami na seba. A mám pocit, že naša forma sa zlepšuje,“ uviedol strelec jediného gólu „bieleho baletu“ Casemiro.

Zdĺhavé kombinácie a nepresné centrované lopty

Real si v prvom polčase utvoril miestami drvivý tlak so 72-percentným držaním lopty, ale nie a nie sa presadiť proti zhustenej obrane Espanyolu. Zdĺhavá kombinácia, nepresné centrované lopty či posledná inštancia, 38-ročný Diego López v bránke, boli dôvody, prečo bol stav zápasu bezgólový.

Napokon to však prišlo a stálo to zato. Do konca riadneho hracieho času prvého polčasu na Estadi Cornella-El Prat chýbali už len sekundy, keď francúzsky útočník Karim Benzema vmanévroval s loptou do rohu „malého vápna“ v šestnástke hostí chrbtom k bránke.

Za sebou mal kolumbijského stopéra domácich Bernarda, z ktorého vzápätí urobil štatistu. Neotočil sa mu tvárou, ale loptu poslal pätou pomedzi jeho nohy na nabiehajúceho Casemira a brazílsky stredopoliar Realu sa mohol brankára Lópeza opýtať, kam to chce.

Zaujímavý historický míľnik

Real strelil prvý a jediný gól zápasu, ktorý mal trojbodovú hodnotu a tiež bonus v podobe dvojbodového náskoku na čele tabuľky.

„Myslím si, že o tomto je futbal. Robiť veci spontánne. Vedel som, že spoluhráč si zozadu nabehne. Asistencia je dobrá, ale šancu premenil Casemiro. On nám dal tri body,“ hodnotil Benzema. „Gól je z deväťdesiatich percent Karimov. Ja som to už len zakončil. Počul ma ešte vo voľnom priestore, ako si pýtam loptu. Je to skvelý hráč, poznám ho za tie roky, čo spolu hráme,“ kontroval Casemiro.

Zatiaľ čo Espanyol viedol z lavičky športový riaditeľ Francisco Rufete po sobotnom uvoľnení trénera Abelarda Fernándeza, Zidane dosiahol ako tréner Realu Madrid zaujímavý historický míľnik.

Charizmatický Francúz odkoučoval v tíme „Los Blancos“ 139. zápas, čím sa v historickom poradí trénerov Realu Madrid dotiahol na Lea Beenhakkera. Pred nimi sú už len Vicente del Bosque so 153 zápasmi a legendárny Miguel Muňoz so 424.

Až 94 zo 139 zápasov Zidana ako „madridistu“ bolo víťazných, čo znamená úspešnosť 67%. V tejto štatistike je niekdajší najlepší futbalista na svete úplne na špici úspešnosti v kráľovskom veľkoklube spomedzi štyroch trénerov s najväčším počtom absolvovaných zápasov.

Beenhakker je druhý so 64-percentnou úspešnosťou a Muňoz tretí so 60-percentnou. „Muňoz vyhral 257 zo 424 zápasov, ktoré v Reale odtrénoval. Del Bosqueho pomer je 84 zo 153, čiže 54-percentná úspešnosť,“ pripomína oficiálny portál Realu Madrid.