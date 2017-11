Benzema už neverí, že by pod trénerom Deschampsom mohol nastúpiť za Francúzsko

MADRID 13. novembra (WebNoviny.sk) – Útočník španielskeho futbalového klubu Real Madrid Karim Benzema ukončil akékoľvek špekulácie, či by sa niekedy mohol znova objaviť vo francúzskej reprezentácii pod vedením terajšieho trénera.

Dvadsaťdeväťročný rodák z Lyonu si neobliekol najcennejší dres už dva roky (od októbra 2015, pozn.), čo spôsobila jeho spojitosť s vydieraním spoluhráča z národného mužstva Mathieua Valbuenu.

Benzemu oslovil kamarát z detstva, aby poslúžil ako prostredník a presvedčil Valbuenu rokovať priamo s vydieračmi, ktorí vraj disponovali sexuálnou videonahrávkou s jeho účasťou. Aj keď vyšetrovanie neskôr preukázalo, že Benzema sa nedopustil trestného činu, milosti zo strany kouča „Les Bleus“ Didiera Deschampsa sa nedočkal a dvere do tímu má stále pevne zabuchnuté.

„Kým bude trénerom Deschamps, nemám šancu vrátiť sa do francúzskeho mužstva,“ vyhlásil Benzema pre televíznu stanicu Canal+. Zároveň dodal, že aj keď ho spomenutý kormidelník opomenul pri tvorbe nominácie na minuloročné ME, stále nestráca vieru v súvislosti s MS 2018. „Dúfam v to, ale je to už viac ako dva roky, takže nebuďme hlúpi,“ dodal 81-násobný reprezentant.