Béreš prezradil priority volebného programu, v Bratislave chce stavať byty a nebude zvyšovať dane

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Prioritou volebného programu kandidáta na bratislavského primátora Viktora Béreša je výstavba mestských nájomných bytov.

Povedal to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že by v meste chcel postaviť minimálne dvetisíc bytových jednotiek do roku 2022.

Záchytné parkoviská okolo Bratislavy

Ako ďalej dodal, výstavbu si vie predstaviť v bratislavských mestských častiach ako napríklad Lamač alebo koniec Petržalky.

Byty budú podľa neho slúžiť všetkým vekovým kategóriám a budú mať regulované nájomné 115 eur mesačne plus energie. Zároveň budú rozdelené do troch kategórií, a to na nižší, stredný a vyšší štandard. Túto sociálnu zložku svojho programu považuje Béreš za jeho podstatnú časť.

Druhou významnou oblasťou jeho volebného programu je oblasť dopravy. V nej sa chce Viktor Béreš zamerať najmä na tri dôležité zložky. Sú to podľa neho záchytné parkoviská okolo Bratislavy, ktoré by mali byť štyri.

Výstavba verejných športovísk

Ďalej je to posilnenie mestskej hromadnej dopravy a taktiež aj výstavba podzemných aj nadzemných garáží. Pripomenul, že tieto garážové státia by chcel stavať v spolupráci s mestskými časťami a tam, kde tento problém s parkovaním pretrváva.

Viktor Béreš zároveň zdôraznil, že nebude zvyšovať dane ani poplatky. “Chceme zachovať určitý sociálny štandard, pretože pokiaľ príjmy ľudí nie sú vyššie, tak považujem za bezprecedentné, aby sme zvyšovali ľuďom poplatky a dane,“ uviedol ďalej Béreš. Dodal, že chce podporovať aj investovanie do rekonštrukcií miestnych komunikácií či výstavbu verejných športovísk.

Na post primátora Hlavného mesta SR Bratislavy doteraz ohlásili kandidatúru okrem Viktora Béreša architekt Matúš Vallo, súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva, manažérka Caroline Líšková, spevák a podnikateľ Martin Jakubec, advokát Jaroslav Brada či organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík.