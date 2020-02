Bernie Sanders vyhral demokratické primárky v štáte New Hampshire

Vermontský senátor Bernie Sanders vyhral demokratické primárky v americkom štáte New Hampshire. V chaotickom boji o demokratickú nomináciu do novembrových prezidentských volieb je to jeho prvé jasné víťazstvo. Po zrátaní 95 percent okrskov má 25,9 percenta hlasov, ktoré mu zabezpečili deväť delegátov.

V tesnom závese skončil na druhom mieste niekdajší starosta South Bendu v Indiane Pete Buttigieg, ktorý získal 24,4 percenta hlasov a rovnako deväť delegátov. Na treťom mieste je senátorka z Minnesoty Amy Klobuchar s 19,7 percentami hlasov a šiestimi delegátmi.

Odstúpenie dvoch kandidátov

Bez delegátov, ktorých kandidáti potrebujú na zabezpečenie nominácie, z New Hampshireu odídu senátorka z Massachusetts Elizabeth Warren aj bývalý viceprezident Joe Biden. Politici sa umiestnili na štvrtom a piatom mieste, no nezískali potrebných 15 percent hlasov na zabezpečenie delegátov.

Sedemdesiatosemročný Sanders sa v utorok v noci oslavujúc víťazstvo prihovoril svojim podporovateľom a zaviazal sa, že ak sa stane nominantom Demokratickej strany, zjednotí roztrieštenú stranu, aby porazil prezidenta Donalda Trumpa. „Toto víťazstvo je začiatok konca pre Donalda Trumpa,“ vyhlásil.

Po skončení hlasovania v New Hampshire z boja o demokratickú nomináciu odstúpili dvaja kandidáti. Pre neuspokojivé výsledky skončili podnikateľ Andrew Yang a coloradský senátor Michael Bennet.

„Volebný superutorok“ bude 3. marca

Demokratický kandidát na prezidenta potrebuje 1 991 delegátov. Po zrátaní výsledkov z utorka a z minulotýždňového hlasovania v Iowe majú Buttigieg 23 delegátov, Sanders 21 a Klobuchar sedem.

V New Hampshire sa konali aj primárky Republikánskej strany, ktoré s prehľadom vyhral prezident Donald Trump. Ten pritom v štáte získal viac hlasov ako ktorýkoľvek úradujúci prezident pred ním.

Po primárkach v New Hampshire príde 22. februára na rad Nevada a 29. februára Južná Karolína, no a do tuhého pôjde predovšetkým 3. marca. Vtedy bude tradičný „volebný superutorok“, keď budú stranícke primárky v štrnástich štátoch naraz.

Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky edition.cnn.com a archívu agentúry SITA.