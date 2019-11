Berrettini dosiahol na Turnaji majstrov historické víťazstvo pre Taliansko, poradil si s Thiemom

Taliansky tenista Matteo Berrettini sa rozlúčil s tohtoročným Turnajom majstrov víťazstvom. Vo svojom treťom vystúpení na výberovom podujatí Nitto ATP Finals v Londýne zdolal favorizovaného Rakúšana Dominica Thiema po setoch 7:6 (3), 6:3. Pre krajinu z Apeninského polostrova dosiahol vôbec prvé víťazstvo na turnaji tohto rangu. Napriek tomu obsadil v skupine Björna Borga štvrté miesto a do semifinále na rozdiel od svojho štvrtkového súpera nepostúpil.

Thiem v tajbrejku získal len tri loptičky

Dianie v tejto skupine uzavrie priamy súboj o postup medzi elitné kvarteto, v ktorom si zmerajú sily Srb Novak Djokovič a švajčiarsky tenisový velikán Roger Federer.

Prvý set bol veľmi vyrovnaný a až v deviatom geme sa diváci dočkali prvých brejkbalov. Tie si vybojoval rodák z Ríma, ktorému sa následne aj podarilo prelomiť podanie svetovej päťky. V desiatom geme síce nedoviedol set do úspešného konca, ale napokon ho to mrzieť nemuselo, pretože v tajbrejku dovolil rakúskemu súperovi získať len tri loptičky. Rýchlo si vypracoval náskok 4:0 a v poradí tretiu možnosť na ukončenie setu dokázal zužitkovať.

Skvelá sezóna Taliana

V druhom sete sa ukázal byť ako rozhodujúci šiesty gem, v ktorom Thiem opäť prišiel o podanie. Berrettini už žiadne komplikácie nedopustil a zápas ukončil šikovne zahraným úderom, po ktorom dopadla loptička tesne za sieť.

„Som hrdý na seba, na môj tím a tiež rodinu. Všetkým veľmi pekne ďakujem. Bola to skvelá sezóna. Na jej začiatku som nečakal som, že tu budem, no verím, že budúci rok sa sem znovu vrátim. Proti Dominicovi je to vždy náročný súboj. Dnes som však odohral dobrý zápas a zostal som mentálne silný aj po tom, ako som v prvom sete nevyužil náskok 5:4,“ vyjadril sa v rozhovore krátko po skončení zápasu 23-ročný Talian.