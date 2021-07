Berrettini si vo Wimbledone zahrá prvé grandslamové finále, prešiel cez Poliaka Hurkacza

Prvým finalistom dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji sezóny londýnskom Wimbledone na tráve sa stal 25-ročný Talian Matteo Berrettini. Nasadená sedmička v piatkovom semifinále zdolala štrnástku „pavúka“ Poliaka Huberta Hurkacza za 159 minút 6:3, 6:0, 6:7 (3), 6:4.

O finále ani nesníval

Po vyrovnanom úvode sa záver prvého a celý druhý set niesli v znamení prevahy Berrettini, ktorý po hodine viedol už 2:0 na sety. Prvý vyhral za 36 minút 6:3, keď súpera brejkol dvakrát, na zisk druhého mu stačilo 23 minút pri troch brejkoch (6:0).

Tretí set dospel až do tajbrejku a v ňom dominoval Poliak, vo štvrtom Talian súpera brejkol v prvej hre a potom už duel dopodával do víťazného konca. V deviatej hre nevyužil mečbal pri servise Hurkacza, no pri svojom podaní potom premenil na postup hneď prvú príležitosť.

„Nemám slov. Ďakujem ešte čas, aby som si uvedomil, čo sa deje. Ani som nesníval o finále Wimbledonu, považoval som to za nedosiahnuteľné. Snažím sa robiť maximom pre to, aby som bol na tejto úrovni úspešný. Nič iné ako sto percent na najvyšší level ani nestačí,“ povedal Berrettini ako prvý Talian, ktorý sa prebojoval do finále Wimbledonu.

V rebríčku sa posunie vyššie

Doterajším maximom Berrettiniho na turnajoch „veľkej štvorky“ bolo semifinále na US Open v roku 2019. Pred Wimbledonom 2021 mu v rebríčku ATP patrila 9. pozícia, teraz má istotu posunu na 8. priečku a v prípade titulu poskočí na 7. stupienok. Hurkacz prienikom do semifinále dosiahol životný úspech na tomto fóre, doteraz sa najďalej dostal do 3. kola na predchádzajúcom Wimbledone v roku 2019. V mužskom rebríčku je aktuálne osemnásty, ale po novom sa posunie na 11. post.

Finálovým súperom Berrettiniho bude víťaz neskoršieho semifinále, v ktorom nastúpi svetová jednotka a najvyššie nasadený hráč turnaja Srb Novak Djokovič proti Kanaďanovi Denisovi Shapovalovi, aktuálne dvanástemu hráčovi sveta, ktorý sa však od pondelka vráti do Top 10.