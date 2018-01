Betlehem zo snehu prilákal k Rainerke v Tatrách asi päťsto ľudí

POPRAD 6. januára (WebNoviny.sk) – Pekné slnečné počasie v sobotu vylákalo ľudí k Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách, už po 19-krát sa tam uskutočnilo Trojkráľové poludnie. Asi päťsto ľudí si prišlo už tradične pozrieť veľký betlehem zo snehu, ktorý vytvoril chatár, horský nosič a pedagóg Peter Petras starší.

„Zaplnená bola celá Poľana, keďže máme aj výnimočne pekné počasie. Je to rozdiel oproti minulému roku, keď tu bolo mínus 25 stupňov Celzia a teraz máme plus desať. Neprospieva to síce betlehemu, ale vždy sa snažíme ho opravovať,“ povedal pre agentúru SITA Petras.

Nechýbala ani goralská muzika

Aj v sobotu na ľudí čakal pestrý program, nechýbala ani goralská muzika. Pri betleheme sa síce ľudia na Troch kráľov aj modlia, sväté omše sa tam však nekonajú. „Všetko má svoje miesto, omše patria do kostola, nie do prírody, a sneh zase nepatrí do kostola, ale do prírody. Je to dielo zo snehu, nie je to vysvätené, je to len symbol,“ vysvetlil chatár.

Tohtoročný betlehem je vysoký štyri metre a šírku má 4,5 metra. Jeho súčasťou je už tradične Panna Mária, Ježiško a svätý Jozef.

„Korpus betlehema som staval so synom a jeho priateľom štyri týždne. Nakladanie kopy snehu, vytváranie korpusu, však predstavovalo veľmi náročnú prácu, pretože jeho základná výška bola 2,5 metra, potom sa robila strecha. Samotné vyrezávanie trvalo tri dni, bola to tvorivá práca,“ opísal postup chatár.

Pozor na šmykľavé chodníky

Na začiatku mu však pomohol dostatok snehu pri chate, ktorý spolu so synom nemuseli dovážať z ďaleka. Pri vytváraní postáv do betlehemskej scénky to však už bolo zložitejšie, keďže v tom čase bol v Tatrách odmäk.

Ten je pri chate aj v tomto čase, ak chcú záujemcovia vidieť betlehem ešte celý, kým ho nezničia vysoké teploty, mali by sa na Starolesniansku poľanu vybrať ešte v týchto dňoch. „Turistov však upozorňujeme na veľmi šmykľavé chodníky. Ak sa sem niekto vyberie, odporúčame aspoň lyžiarske palice či hrotové protišmykové návleky,“ dodal Petras.

Oddych snehového majstra nečaká ani teraz, od nedele už plánuje pracovať na nosičovi. „Teraz je priaznivý sneh, pretože je mäkký, dá sa s ním dobre pracovať, ak primrzne, bude aj dobre držať,“ povedal. Následne začne aj s nakladaním snehu na korpus, z ktorej vytvorí veľkonočnú kraslicu.

Najstaršiu chatu vo Vysokých Tatrách postavil v roku 1863 Ján Juraj Rainer. Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla, obnoviť sa ju podarilo až v roku 1998, odkedy slúži verejnosti. Jej chatárom je v súčasnosti Peter Petras mladší. Tento rok si chata pripomenie 20. výročie svojho otvorenia, v polovici augusta sa tam uskutočnia aj oficiálne oslavy.