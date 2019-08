Bez hrdinov SNP by sme podľa prezidentky Zuzany Čaputovej neboli tým, čím dnes sme

V Slovenskom národnom povstaní (SNP) išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne. Bez hrdinov by sme neboli tým, čím dnes sme, štátom so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou. Uviedla to vo štvrtok pri príležitosti 75. výročia SNP prezidentka Zuzana Čaputová.

Hrozby, ktoré treba riešiť

Podľa jej slov sú stále prítomné hrozby, ktoré treba riešiť. Čaputová dodala, že rozdielne názory ľudí nesmú byť prekážkou pri spolupráci.

„Som veľmi poctená tým, že dnes, po sedemdesiatich piatich rokoch od vypuknutia SNP, môžem z tohto miesta poďakovať všetkým, ktorí pred trištvrte storočím našli v sebe toľko sily, odhodlania a odvahy, že so zbraňou v ruke bojovali za spravodlivú a posvätnú vec. V hlbokej úcte sa pred vami skláňam. Riskovali ste svoje životy v boji za zachovanie ľudskosti, za záchranu európskej civilizácie, za svoju vlasť i slobodný život jej obyvateľov. Účastníkom patrí naša vďačná spomienka a nehynúce uznanie za to, čo pre nás všetkých urobili,“ povedala prezidentka.

„V Slovenskom národnom povstaní išlo o všetko, čo je nám drahé a vzácne. O právo na život, právo na slobodu, právo na národnú a štátnu existenciu. Tým, že sme ako národ a spoločnosť povstali, bolo naše povstalecké vojsko vyhlásené za súčasť spojeneckých armád. Toto uznanie sme si nevydobyli rečami, ale účasťou našich vojakov v armádach protihitlerovských spojencov, a predovšetkým SNP. Bez neho by sme neboli tým, čím sme – štátom so zakladateľskou protifašistickou a demokratickou tradíciou. Vďaka Povstaniu ju máme zapísanú v našom národnom i štátnom rodnom liste,“ dodala.

Odvaha brániť hodnoty

Čaputová doplnila, že si želá, aby mali ľudia rovnakú dávku odvahy, ako účastníci SNP. „Veľmi si želám, aby sme aj my, tak ako oni, našli v sebe dostatok sily, odvahy i odhodlania na obranu hodnôt demokratického právneho štátu, slobody, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti. V podmienkach, v ktorých tu a teraz žijeme. Bojovali sme v skutočnej vojne a bojovali sme v nej odvážne a obetavo. Keď sa naši historici zamýšľali nad tým, čím bolo naše SNP také výnimočné, dospeli k záveru, že bolo také nielen svojou veľkosťou, ale aj pluralitou. Zapojili sa doň konzervatívni čechoslováci i slovenskí nacionalisti, stúpenci parlamentnej demokracie, sovietskej moci, obdivovatelia Západu aj Východu, katolíci, evanjelici, Rómovia aj Židia. V rozhodujúcej historickej chvíli sa všetci dokázali povzniesť nad to, čo ich rozdeľovalo, dokázali sa dohodnúť, aby sa mohli podieľať na odstránení hlavnej hrozby vtedajšej doby – nacizmu a jeho ríše zla,“ doplnila.

„Tento odkaz povstania, popri jeho protifašistickom a prodemokratickom charaktere, považujem za najdôležitejší. Pretože, tak ako každá doba, aj tá dnešná, má svoje vážne hrozby. V porovnaní s povstaleckou generáciou máme to šťastie, že dnes sa nemusíme so zbraňou v ruke brániť proti nacistickej mašinérii usilujúcej o svetovládu. Ale klamali by sme samých seba, keby sme nevideli, že hrozby sú tu stále prítomné a že aj teraz, po sedemdesiatich piatich rokoch, naliehavo potrebujeme, aby pluralita nebola prekážkou spolupráce. Nemusíme sa vo všetkom zhodovať, aby sme mohli spolu žiť a aby sme sa mohli spolupodieľať na budovaní štátu, ktorý bude slúžiť všetkým svojim občanom,“ uzavrela.