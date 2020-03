Bez Kližana sú Slováci slabší, tvrdí Čech Rosol pred zápasom Davis Cupu v Bratislave

Už záver aktuálneho týždňa prinesie súboj medzi tenistami Slovenska a Česka, v ktorom sa rozhodne o postupujúcom na novembrový finálový turnaj Davisovho pohára do Madridu.

Cesta pre Slovákov do Španielska je jednoduchá – zdolať v sobotu a nedeľu Čechov. Tí v Bratislave nastúpia v najsilnejšej možnej zostave – kapitán Jaroslav Navrátil má v tíme Jiřího Veselého, Lukáša Rosola, Zdeňka Kolářa, Víta Kopřivu a Jonáša Forejtka.

Na slovenskej strane by mali hrať Andrej Martin, Norbert Gombos, Jozef Kovalík a Filip Polášek, s tímom sa pripravuje aj deblista Igor Zelenay.

Premiérový derby zápas

Pôjde o premiérové meranie síl medzi Čechmi a Slovákmi v Davisovom pohári. „Na derby sa tešíme. Aj Slováci sa asi tešia na nás. Majú oslabený tím o Martina Kližana a aj keď nejde o ich rebríčkovo najvyššie umiestneného hráča, je nevyspytateľný. Nikdy neviete, či bod prinesie alebo odovzdá,“ zhodnotil český tenista Lukáš Rosol pre iDnes.cz.

Postup do Madridu je okrem Slovákov veľkým lákadlom aj pre Čechov. „Je skvelé byť v tíme, pretože reprezentovať je pre mňa česť. Pokiaľ to aspoň trochu vyhovuje môjmu programu a nerozbije mi to úplne program, chcel by som hrať vždy. Sme kompletní, budeme ťahať za jeden povraz a v prvý deň si ideme pre dva body. To bude dôležité a urobíme pre to všetko,“ pokračoval Rosol.

Pri príchode z turnajového kolotoča do Bratislavy nezachytil žiadne mimoriadne opatrenia týkajúce sa šírenia koronavírusu.

„Iba na ceste z Indie mali monitor, ktorým merali teplotu, ale nikto nás nemeral z bezprostrednej blízkosti. Človek si umýva ruky, je dosť vitamínov a snaží sa posilniť si imunitu. To je tak všetko, čo môžeme robiť. Snažím sa nechodiť metrom alebo autobusom, ani do kina. Snažím sa tomu vyhnúť,“ prezradil.

Bez mimoriadnych opatrení

Hráči dostali od vedenia okruhu ATP aj od Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) nejaké informácie o tom, ako postupovať.

„Každý z nás však vie, čo približne má robiť, aby sa chránil. Nikdy síce neviete, s kým prídete do styku, ale nie je to až také strašidlo, ako to v Česku vyzerá. Uvedomujem si, že už x ľudí zomrelo, ale tiež sa dosť ľudí uzdravilo. Doma zatiaľ necítim také ohrozenie, aby bolo nutné rabovať regály v obchodoch,“ myslí si Rosol.

Slovenskí organizátori zatiaľ nechystajú mimoriadne kroky v súvislosti s tohtotýždňovým tenisovým duelom Slovensko – Česko.

„Všetko beží v normálnom režime, tímy trénujú a pripravujú sa na stretnutie,“ povedal pre iDnes.cz medzinárodný a športovo-technický riaditeľ Slovenského tenisového zväzu (STZ) Ľubomír Páleník.