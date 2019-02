Bez nás by neprišli zmeny vo vláde po vražde Kuciaka, podľa Bugára k tomu prispeli aj zhromaždenia

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Koaličná strana Most-Híd dopomohla k tomu, aby boli presadené zmeny vo vláde SR po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej z februára 2018.

Uviedol to v relácii V politike televízie TA3 predseda Mostu Béla Bugár. Podľa jeho slov k tomu prispeli aj zhromaždenia, ale najmä Most-Híd.

Nepovažuje za čestné vynášanie informácií z rokovaní

Bugár odmietol potvrdiť alebo vyvrátiť obsah telefonického rozhovoru s prezidentom Andrejom Kiskom v súvislosti s údajným vydieraním hlavy štátu expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Toho obvinil Kiska po obvinení konateľa firmy prezidenta KTAG z daňových podvodov.

K stíhaniu prišlo po tom, čo Kiska odmietol vymenovať Fica za predsedu Ústavného súdu SR. Fico označil tieto obvinenia za absurdné. Podľa Bugára je nečestné vynášať rozhovory medzi ústavnými činiteľmi na verejnosť, každopádne potvrdil, že prezidentovi telefonoval aj v súvislosti s voľbou ústavných sudcov.

„Musím povedať, že s pánom prezidentom som telefonoval viackrát, ale nemám rád, keď ma chce niekto použiť ako kladivo. Nepovažujem za čestné vynášať informácie z jednotlivých rokovaní,“ povedal Bugár.

„Nebudem vynášať to, o čom som sa rozprával s pánom prezidentom, alebo inými ústavnými činiteľmi. Ak sa dohodneme, tak musím informovať občanov, ale ak nie, tak by sa nemali vynášať. To je to dôležité, či prišlo, alebo neprišlo k dohode,“ doplnil.

Všetka česť mladým ľuďom

Bugár sa vyjadril aj k výročiu vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Podľa jeho slov najmä jeho strana prispela k tomu, že prišlo k zmenám na poste jednotlivých ministrov.

„Všetka česť mladým ľudom, ktorí boli na námestiach, ale bez nás by neprišli zmeny vo vláde. Veď pred rokom by asi nikto nepočítal s tým, že by niektorí aktéri, povedzme, mohli byť vo väzení. Urobili sa zmeny vo vedení rezortu vnútra aj polície a zdá sa, že k lepšiemu. Spoločnosť dnes vníma politiku citlivejšie, ale každá strana si musí prevziať zodpovednosť za vlastných nominantov,“ povedal Bugár k téme personálnych zmien vo vláde.

Kresák chce očistiť svoje meno

Predseda strany Most-Híd hodnotil aj tému voľby ústavných sudcov. Pokiaľ príde k dohode pred novou voľbou, strana nebude trvať na verejnej voľbe. Zároveň chce Most-Híd vylúčiť možnú tajnú dohodu so stranou ĽSNS Mariána Kotlebu.

V ďalšej voľbe sudcov sa nezúčastní poslanec za Most-Híd Peter Kresák, ktorého predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič obvinil z vedomej spolupráce so Štátnou bezpečnosťou (ŠtB).

„Peter Kresák nebude kandidovať pretože chce očistiť svoje meno a dovtedy nezoženie potrebné dokumenty. Ak sa tieto obvinenie vyvrátia, bude všetko v poriadku. Ak nie, tak to bude problém a budeme sa tým musieť zaoberať,“ odpovedal Bugár na otázku, či mu tento prípad neprekáža. Kresákovi dôveruje a považuje politiku Igora Matoviča za deštrukčnú.