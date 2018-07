Bez pitnej vody ostali obyvatelia Tatranskej Kotliny i Ždiarania, môžu za to povodne

POPRAD 19. júla (WebNoviny.sk) – Pre mimoriadnu povodňovú situáciu dnes popoludní zasadal krízový štáb Okresného úradu (OÚ) Poprad. Najkritickejšia situácia je na moste v obci Tatranská Javorina, časť Podspády a v obci Ždiar, kde vytopilo vyše dvadsať domov. Poškodené bolo aj vodovodné potrubie v blízkosti vodného toku v dôsledku čoho ostali bez pitnej vody obyvatelia Javoriny a čiastočne aj Ždiarania.

Začne sa o tri týždne

Most v Podspádoch je v havarijnom stave a bude sa rekonštruovať, rozhodlo sa o tom na štvrtkovom zasadnutí krízového štábu. „S prácami na moste by sa malo začať zhruba o tri týždne. Stavbu by mala realizovať Slovenská správa ciest. Ohrozený je aj dom v blízkosti mosta, ktorý bol podmytý aj v roku 2010,“ uviedla pre agentúru SITA starostka Tatranskej Javoriny Alena Pitoňáková.

„Na most sme v priebehu dneška navážali lomový kameň, aby ho voda ďalej nepoškodzovala a zabezpečovali sme označenie poškodeného úseku dopravným značením,“ informoval agentúru SITA Marián Barilla, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, oblasť Poprad.

Tak isto zabezpečovali most za obcou Podspády, smerom na poľskú štátnu hranicu. „Situáciu na tomto moste budeme monitorovať, po opadnutí prívalových vôd vyhodnotíme poškodenie mosta a prijmeme potrebné opatrenia,“ dodáva Barilla.

Núdzové dodávky vody

Ako informoval prednosta Okresného úradu Poprad Slavomír Kravčák, pre poškodenie zhruba dvesto metrov dlhého úseku vodovodného potrubia a nevyhovujúcej kvality pitnej vody Podtatranská vodárenská spoločnosť pristúpila k núdzovým dodávkam pitnej vody v Kotline a čiastočne v Ždiari. Vodu z vodovodu neodporúčajú používať ako pitnú.

„V Ždiari sa vyliali všetky potoky. Noc bola rušná, všade bola voda, cesty podmyté. Škody zatiaľ nemáme vyčíslené, ale predpokladáme, že budú značné. Zatiaľ vieme o zhruba dvadsiatich domoch, ktoré zaplavila voda,“ uviedol pre agentúru SITA starosta obce Ždiar Pavol Bekeš.

Najvyšší stupeň povodňovej aktivity

V teréne stále zasahujú desiatky hasičov, ktorí odstraňujú prekážky z vodných tokov a odčerpávajú vodu zo zatopených miest, rodinných domov a pivníc. Cesty sú už prejazdné, do ich čistenia sa pustia, keď opadne voda.

Rozsiahle povodne vznikli v stredu večer v dôsledku dlhotrvajúcich intenzívnych dažďov, čo viedlo k vyhláseniu najvyššieho III. stupňa povodňovej aktivity v obciach Ždiar a Tatranská Javorina a vo Vysokých Tatrách.

Vo štvrtok bola vyhlásená mimoriadna povodňová situácia. „V prípade vyhlásenia mimoriadnej povodňovej situácie budú náklady na práce súvisiace s odstránením škôd posúdené a poškodeným obciam refundované v plnej výške,“ uzavrel vedúci odboru krízového riadenia OÚ Poprad Dušan Hvalčák. Mimoriadna situácia bola vyhlásená aj v okrese Kežmarok, kde je v najkritickejšom stave Stará Lesná a Osturňa.