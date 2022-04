Bez štúdia techniky to v budúcnosti skrátka nepôjde

Dve z troch pracovných miest v budúcnosti zaniknú. To je informácia, v kontexte ktorej si dnes vyberáš svoj študijný odbor. Tak, aby si sa neskôr samozrejme uplatnil. Neľahká situácia, ktorá Ti môže teraz pripomínať skôr pohľad do vešteckej gule, než ťah na istotu. No ver tomu, že je tu pár študijných smerov, ktoré stoja za úvahu. Vývoj v priemysle i spoločnosti naznačujú, že práve tie budú rozhodujúce pre uplatnenie v budúcnosti.

Čo teda študovať? Jednoznačne niektorý z technických smerov

Ešte nikdy v histórii ľudstva sa jednotlivé odbory a profesie tak nepreplietali s technológiami ako dnes. Technika, matematika, informačné technológie, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, chémia… to všetko sú odbory, ktoré už dnes menia staré stereotypy v hospodárstve a nastavujú nové. Ich štúdiom nešliapneš preto určite vedľa. Zohrávajú totiž kľúčovú úlohu v priemyselnej revolúcii, ktorej sme aktuálne svedkami. A je jedno či ju nazveme štvrtou, alebo piatou. Digitalizácia, automatizácia, robotizácia spolu s ekologizáciou sa šíria naprieč odvetviami a menia všetko navôkol. Priemysel, služby i spoločnosť.

Premena je hlboká a rýchla. Založená na technológiách. Budúcnosť bude preto vyžadovať vysokokvalifikovaných ľudí s technickým základom, flexibilitou v myslení a využívaní znalostí z rôznych vedných odborov. To umožní konštrukciu novej budúcej spoločnosti. Vo výhode budú tí, ktorí vedia sledovať svet čísel, učarovala im fyzika či chemické hlavolamy. Priestor dostanú noví DÁTOVÍ detektívi, ROBOTOterapeuti, bioMECHANICI, geoINFORMATICI, operátori bezpilotných strojov, ekoINFORMATICI, špecialisti umelej inteligencie, bioELEKTRONIKY, stavební operátori…

Digitalizácia, robotika, automatizácia zasiahne aj celú škálu humanitných odborov. Vzniknú nové pozície, ktoré dnes ešte nevieme pomenovať. Ale s Tvojim technickým štúdiom budeš pripravený. Nové technické zručnosti sú imperatívom technickej doby, ktorú žijeme. Stanú sa Tvojou devízou a vstupenkou medzi úspešných. Dať sa preto dnes na štúdium techniky znamená spraviť to najlepšie pre svoju budúcnosť.

