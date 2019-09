Bežca tesne pred cieľom preteku zabil blesk, organizátori odovzdali jeho medailu manželke

Tridsaťtriročného muža z Andoveru v americkom štáte Massachusetts zabil v sobotu blesk priamo na trati bežeckého závodu so stovkami ďalších účastníkov.

Do Thomasa Stanleyho trafil blesk tesne predtým, ako by dobehol do cieľa 50-kilometrového závodu v Elk City v Kansase, informovala miestna televízia KSN-TV. Viacero spolubežcov a tiež organizátori sa pokúšali Stanleymu poskytnúť prvú pomoc a umelé dýchanie, no bez výsledku.

Podľa hlavnej organizátorky podujatia Carolyn Robinson bola na závode aj manželka zosnulého bežca. Organizátori jej odovzdali medailu, ktorú mal získať jej manžel. Pár má spolu tri deti.