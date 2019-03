Bezdomovcov dojímavý príbeh, pre ktorý sa organizovala verejná zbierka, bol vymyslený

MOUNT HOLLY 9. marca (WebNoviny.sk) – Bezdomovec z americkej Philadelphie sa v piatok na súde priznal k trestnému činu krádeže formu podvodu v spolupáchateľstve a hrozí mu trest až desaťročného odňatia slobody v súvislosti s prípadom, ktorý šokoval celú Ameriku.

Dojímavý príbeh

Bezdomovec Johnny Bobbit bol ešte pred niekoľkými mesiacmi hviezdou amerických televízií a dojímal divákov v úlohe obetavého muža, ktorý, hoci žije na okraji spoločnosti, aj z toho minima, ktoré mal, pomáhal blížnym.

Príbeh, ktorý Bobbitt a jeho komplici prezentovali verejnosti, bol o obyvateľke New Jersey, ktorá sa v októbri 2017 vybrala do Philadelphie na návštevu za priateľkou, no tesne pred mestom jej došiel benzín a skončila zúfalá na krajnici diaľnice.

Mal ju zachrániť bezdomovec, ktorý jej priniesol z neďalekej pumpy kanister s benzínom. Ten kúpil za svojich posledných dvadsať dolárov.

Hádka o vyzbierané peniaze

Žena v snahe odvďačiť sa obetavému bezdomovcovi vyhlásila verejnú zbierku prostredníctvom služby GoFundMe, v rámci ktorej vyzbierala vyše 400-tisíc dolárov (približne 340-tisíc eur) od viac ako 14 000 darcov.

Problém ale nastal, keď sa zistilo, že celý príbeh bol iba vymyslený. Prišli na to vyšetrovatelia, ktorí sa prípadom začali zaoberať po tom, ako sa Bobbitt a autorka verejnej zbierky Katie McClure z New Jersey začali verejne hádať o vyzbierané peniaze.

Išlo o podvod

Vyšetrovatelia zistili, že Bobbitt, McClure a jej priateľ Mark D’Amico si celý príbeh vymysleli ako fintu na dôverčivých spoluobčanov, pomocou ktorej chceli získať peniaze.

Zistilo sa, že všetci traja sa poznali najmenej mesiac predtým, ako sa mala udiať vymyslená romantická príhoda na diaľnici. Vyšetrovatelia vypátrali aj sms-správy, v ktorých Bobbitt písal viacerým svojim priateľom, že celá vec je podvod.