Bezkonkurenčná, dominantná Kuzminová pomstila Šipulina, píšu médiá o jej triumfe a zisku zlata

BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) – Ohlasy zahraničných médií na víťazstvo slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej v sobotňajších pretekoch na 12,5 km s hromadným štartom na ZOH v juhokórejskom Pjongčangu.

Vesti (Rus.): „Sestra Antona Šipulina Anastasia Kuzminová víťazkou mass-štartu.“

Championat (Rus.): „Kuzminová prvou biatlonistkou s individuálnym zlatom na troch ZOH.“

R-Sport (Rus.): „Pre Rusko aj Slovensko – biatlonistka Kuzminová víťazkou mass-štartu. Obávala sa pritom, že vnútorná trýzeň v súvislosti s absenciou brata Antona Šipulina bude mať vplyv na jej olympijské výkony.“

Rambler (Rus.): „Kuzminová pomstila Šipulina.“

Medzinárodná biatlonová únia – IBU: „Kuzminová prevzala vedenie okamžite po štarte a až do cieľa zotrvala na prvej priečke. V záverečnom zjazde schmatla slovenskú vlajku a cieľovú čiaru preťala s úsmevom, ktorý rozžiaril noc.“

iDNES (ČR): „Bola v podstate bezkonkurenčná. Posledný výstrel dlho odkladala. Napokon netrafila, ale ani trestné kolo príliš nezdramatizovalo záver. Nebyť tej jednej chyby, bol by to výkon na podčiarknutú jednotku.“

ORF (Rak.): „Pozlátená Kuzminová. Po dvoch striebrach udrela na tretí pokus. Dahlmeierová prvý raz v Pjongčangu skončila bez medaily.“

Sport Bild (Nem.): „Anastasia Kuzminová dominovala od úvodných metrov a vydarenými streleckými položkami v kombinácii s najlepším bežeckým výkonom držala súperky v šachu. Veľmi rýchlo bolo jasné, že cesta za zlatom vedie práve cez ňu.“

The Associated Press (USA): „Po dvoch striebrach sa v Pjongčangu konečne dočkala zlata. Najťažšou časťou sobotňajších pretekov pre ňu sa zdalo byť rozvinutie slovenskej zástavy pred cieľom pri obrovskom náskoku. Nezvládla záverečný výstrel, ale bola natoľko vpredu, že to nehralo rolu.“