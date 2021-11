Bezmäsité jedlá Garden Gourmet – výborná chuť bez kompromisov

Dôvodov, prečo človek prejde na bezmäsitú stravu, môže byť mnoho. Môže byť za tým snaha o zdravší životný štýl, morálne zásady, ochrana prírody alebo jednoducho iba to, že vegetariánska či vegánska strava človeku zachutí.

Nech už je motivácia prechodu na bezmäsitú stravu akákoľvek, faktom je, že prívržencov bezmäsitej stravy pribúda. Dokonca až tak, že práve dnes majú aj svoj deň – Medzinárodný deň vegánov. Nie je preto prekvapením, že na zvyšujúci sa dopyt reagujú aj výrobcovia. V priebehu rokov sa ponuka vegetariánskych či vegánskych produktov aj u nás skvalitnila. Nielen čo sa týka šírky ponúkaného sortimentu, ale aj chutí. Svoj podiel na tom má aj značka Garden Gourmet od Nestlé, ktorá na náš trh vstúpila pomerne nedávno, v roku 2020. Aj za tak krátky čas si však už stihla získať priazeň spotrebiteľov. Niet divu, veď okrem vynikajúcich nutričných hodnôt zabodovala aj ich jedinečná chuť.

Skvelá chuť nie je dielom náhody

Väčšina výrobkov z radu Garden Gourmet obsahuje najmä sójovú bielkovinu so všetkými 9 esenciálnymi aminokyselinami, ktoré si telo nedokáže vyrobiť a potrebuje ich prijímať zo stravy. Vďaka vysokému podielu zeleniny a ingrediencií rastlinného pôvodu sú tieto výrobky tiež bohatým zdrojom vlákniny. O ich nutričnej kvalite svedčí aj označenie na obale. Podľa medzinárodného systému Nutri-Score, ktoré posudzuje produkty na stupnici od A do E podľa ich výživovej hodnoty, drvivá väčšina produktov Garden Gourmet spadá do kategórie A alebo B. Či teda ochutnáte burger, rezeň alebo párok, stále budú mať pozitívnu nutričnú hodnotu. Môžu za to, okrem skvelých receptúr, za ktorými stojí špeciálny tím odborníkov, najmä používané rastlinné ingrediencie.

Foto: Nestlé

Kvalita začína už pri výbere ingrediencií

V pokrmoch Garden Gourmet sa používajú rastlinné produkty vysokej kvality, ktoré sú pestované v súlade s princípmi udržateľnosti. Čo to znamená? Predovšetkým, že ich dodávatelia musia dodržiavať štandardy zodpovedného získavania. V súčasnosti používané sójové bielkoviny pochádzajú od dodávateľov z Európy (50 %) a z USA (50 %), cieľom značky však je v budúcnosti používať iba európsku sóju. Veľký dôraz sa kladie aj na to, aby výroba neprispievala k odlesňovaniu zalesnených častí krajiny. A hľadisko udržateľnosti nekončí iba pri samotných pokrmoch. Nezabúda sa ani na obaly, ktoré sú vyrobené z plne recyklovateľných materiálov. Navyše, postupne dochádza k prechodu od farebných obalov na bezfarebné, ktoré majú pri recyklácii vyššiu hodnotu.

Výrobky z radu Garden Gourmet sú príkladom, ako si zamilovať bezmäsitú kuchyňu bez väčších kompromisov na chuti a výživových vlastnostiach. Aj preto sa tešia čoraz väčšej obľube nielen u nás, ale aj v ďalších 33 krajinách sveta, kam sa vyvážajú z českej Krupky. Tam je umiestnená jediná fabrika Nestlé na výrobu bezmäsitých jedál v Európe.

Vývoj ide ďalej

Značka Garden Gourmet sa nedávno rozrástla o ďalšie novinky. Ide o náhradu vajec, ktorá sa v Európe označuje Garden Gourmet vEGGie. Obsahuje sójové bielkoviny a omega-3 mastné kyseliny a dá sa pripraviť ako praženica či omeleta. Druhou novinkou sú vegánske krevety s názvom Vrimp. Tie nadväzujú na rastlinnú náhradu tuniaka s názvom Garden Gourmet Vuna, ktorú Nestlé predstavilo už vlani. Uvedené výrobky sú zatiaľ dostupné iba v niektorých krajinách, dá sa však predpokladať, že postupom času sa ich predaj rozšíri.

