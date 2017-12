Bežný deň ako taký neexistuje, vraví Lajčák a hovorí o práci na pozícii predsedu VZ OSN

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) – Plenárne zasadnutia, stretnutia so zástupcami členských krajín, generálnym tajomníkom Antóniom Guterresom či príprava podujatí na vysokej politickej úrovni. To všetko patrí do pracovnej náplne predsedu 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov Miroslava Lajčáka.

„Bežný deň ako taký neexistuje. Samozrejme, lídri po septembrovom maratóne vystúpení na pôde VZ OSN odcestovali, ale práca v OSN pokračuje,“ povedal Lajčák v rozhovore pre agentúru SITA.

Pracuje na reforme mieru a bezpečnosti

Lajčák stále predsedá mnohým plenárnym zasadnutiam. Je v kontakte s predsedami šiestich hlavných výborov, pracuje na reformách Bezpečnostnej rady OSN či na reforme mieru a bezpečnosti. Popri tom sa koná obrovské množstvo podujatí, vystúpení počas pripomínania si medzinárodných dní, historických výročí.

„Predseda VZ OSN býva na takéto podujatia pozvaný, aby vystúpil s prejavom. Vychádza to v priemere na dve až štyri verejné vystúpenia denne. Plus prichádza obrovské množstvo osobností, štátnikov, ktorí podporujú OSN a jej agendu. Títo všetci sa chcú so mnou stretnúť. Deň je plný stretnutí, mám pravidelné mesačné obedy s generálnym tajomníkom, stretávam sa s veľvyslancom krajiny, ktorá v predsedá v BR OSN, s predsedníčkou Ekonomického a sociálneho výboru,“ vysvetlil Lajčák náplň svojej práce. Okrem toho sa venuje príprave prvého kompaktu o migrantoch.

Rokoval s Trumpom či Lavrovom

Miroslav Lajčák je predsedom 72. Valného zhromaždenia OSN od 12. septembra 2017, pričom všeobecná rozprava, na ktorej sa zúčastňujú hlavy vlád a štátov, sa začala o týždeň neskôr. Lajčák vtedy rozpravu viedol, udeľoval svetovým lídrom slovo a stretával sa s nimi na bilaterálnych stretnutiach.

Rokoval tak aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, japonským premiérom Šinzom Abem či ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Lajčák trávi väčšinu času v New Yorku, zastupuje OSN navonok aj dovnútra, komunikuje s jednotlivými stranami a regionálnymi skupinami a hľadá kompromisy.