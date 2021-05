Bezpečné cestovanie v rámci krajín Únie je prioritou, susedné krajiny chcú však vzájomné dohody

aktualizované 13. mája, 14:30

Je dôležité, aby mohli občania Slovenska a iných krajín Európskej únie (EÚ) čo najskôr bezpečne cestovať. Počas štvrtkovej tlačovej konferencie to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS). Šéf slovenskej diplomacie vo štvrtok 13. mája v Bratislave privítal svojich rezortných kolegov z Česka, Rakúska, Maďarska, Slovinska a Ukrajiny.

Korčok uviedol, že EÚ už teraz pripravuje takzvaný COVID certifikát, ktorý by mal voľnejšie cestovanie umožniť. Minister verí, že bude pripravený začiatkom letného obdobia. Ministri C5 a Ukrajiny sa ale bavili najmä o tom, ako prečkať obdobie, kým bude certifikát v platnosti.

Podľa Korčoka diskutovali o tom, či dokážu urobiť určité regionálne alebo bilaterálne dohody, ktoré umožnia vzájomné uznávanie vakcinačných certifikátov, ktoré by chránili občanov, ale umožnili by aj vzájomne cestovať.

„Budem informovať ministra zdravotníctva o tom, ako sa ostatné krajiny otvárajú. Takisto o tom, aby sme aj my na Slovensku uvažovali, či máme vytvorené predpoklady na to, aby sme umožnili našim občanom bezpečne cestovať do tých krajín, ktoré o to majú záujem ešte pred vydaním európskeho certifikátu,“ uviedol.

Jediná cesta von z pandémie

Podľa šéfa slovenskej diplomacie ide v prvom rade o tých, ktorí sú zaočkovaní, keďže očkovanie je podľa Korčoka jedinou cestou z pandémie.

Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie Dmytra Kulebu má Ukrajina v súvislosti s pandémiou COVID-19 tri priority. Sú nimi vakcinácia, mobilita občanov a vzájomný obchod. Diskusia ministrov sa ale točila najmä okolo Ruskej federácie, o hromadení ruských síl na hranici s Ukrajinou a o napätí na dočasne okupovaných územiach.

„Som vďačný krajinám C5 za silnú podporu teritoriálnej integrity a suverenity Ukrajiny,“ povedal Kuleba. Ocenil v mene Ukrajiny nielen slovnú pomoc, ale aj praktickú pomoc zo strany jednotlivých krajín.

Šéf rakúskej diplomacie Alexander Schallenberg vyzdvihol spoločenstvo C5, ktoré má jeden spoločný cieľ. Tým je, aby sa EÚ čo najskôr vrátila do normálu. „Vakcína a vakcinačný certifikát sú naším lístkom k návratu do normálu,“ povedal. Dodal, že Rakúsko chce čo najskôr pracovať na bilaterálnych dohodách s inými krajinami, ktoré by cestovanie umožnili čo najskôr.

Dlh voči občanom

Český minister zahraničia Jakub Kulhánek zdôraznil, že čo najskoršiu slobodu pohybu a cestovania jednotlivé krajiny svojim občanom dlhujú. „Teší ma, že všetky krajiny C5 podporujú čo najskorší návrat a obnovu turizmu,“ uviedol. Dodal, že je aj snahou Česka umožniť cestovanie do okolitých krajín svojim zaočkovaným občanom predtým, než bude pripravené celoeurópske riešenie vo forme certifikátov.

Maďarský minister zahraničia Péter Szijjartó uviedol, že jedinou cestou z krízy pandémie je očkovanie. Dodal, že očkovacie látky neboli posudzované z politického hľadiska, ale ako nástroje na záchranu ľudských životov. Dotkol sa aj otázky cestovania.

„Kým nebude k dispozícii celoeurópske riešenie, je potrebné siahnuť po riešení formou bilaterálnych dohôd medzi krajinami,“ povedal. Szijjartó nevidí problém v tom, aby bolo slobodné cestovanie umožnené tým, ktorí sa zaočkujú.

Záujem o dohody majú všetci

Slovinský šéf diplomacie Anže Logar po vzore svojich kolegov potvrdil záujem uzatvárať dohody o pohybe osôb medzi krajinami na bilaterálnej úrovni. Ministrovi Korčokovi sa zároveň poďakoval za to, že stretnutiu nedominovala len pandémia, ale aj bezpečnostná situácia na Ukrajine.

Neformálna skupina C5 vznikla v roku 2020 v reakcii na pandémiu COVID-19 a problémy s ňou súvisiace. Stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín C5 sa za Českú republiku zúčastnil Jakub Kulhánek, za Maďarsko Péter Szijjartó, za Rakúsko Alexander Schallenberg a Anže Logar zo Slovinska. Pridal sa k nim aj ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba.