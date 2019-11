Bezpečnostná a Obranná stratégia má podporu aj u ministra životného prostredia

Nie je žiaden dôvod, prečo by Bezpečnostná a Obranná stratégia SR nemala byť odobrená Národnou radou SR. Pred stredajším rokovaním vlády SR to povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).

Podľa neho by sa o tejto téme malo diskutovať ešte na poslaneckom klube strany Most-Híd. Sám by dokumenty podporil.

„Nevidím dôvod prečo by nemala byť schválená. Koaličná zmluva už neplatí a aj ja som za tieto návrhy hlasoval,“ povedal Sólymos. Dokumenty v pôvodnom znení predložil do parlamentu nezaradený poslanec Martin Fedor na začiatku novembra.

Novelizácia dokumentov

Podľa neho je dôležité, aby boli v súčasnosti platné strategické dokumenty spred desiatich rokov novelizované. Fedor sa totiž domnieva, že bezpečnostné prostredie sa na Slovensku výrazne zmenilo.

Šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák vníma schválenie dokumentov ako politickú tému. „My sme mali zadanie z programového vyhlásenia vlády, ktoré sme splnili. Predložili sme ho na rokovanie bezpečnostnej rady aj vlády. Bolo to schválené jednomyseľne všetkými hlasmi. A ten zvyšok je medzi vládou a národnou radou alebo respektíve v rukách politických strán. Ja už k tomu nemám čo povedať, nepochybne by to bolo dobré schváliť,“ povedal Lajčák po rokovaní vlády.

Výhrady SNS

Bezpečnostnú a Obrannú stratégiu SR odobrila vláda ešte na jeseň 2017. Odvtedy o nej Národná rada SR nerozhodovala, pretože svoje výhrady predložila predovšetkým Slovenská národná strana (SNS).

Tej prekážala najmä časť textu, kde sa píše o možnej bezpečnostnej hrozbe v podobe Ruskej federácie po udalostiach na východe Ukrajiny. Podľa národniarov musí mať Slovensko dobré vzťahy aj na východ, aj na západ.