Sláva to nebola, šťastie je, že nepostrieľali seba aj iných. Analytici hodnotili video zo zásahu polície po útoku vo Vrútkach

Zásah policajtov proti útočníkovi na Spojenej škole vo Vrútkach hodnotia bezpečnostní analytici ako primeraný, avšak málo profesionálny.

Ako pre portál webnoviny povedal analytik Juraj Zábojník, policajti zjavne konali v snahe eliminovať útočníka a zásah doviesť do úspešného konca.

Konali splašene

Konali však podľa neho „splašene“, pretože im chýba prax a výcvik, aby jednali profesionálne a premyslene. „Je šťastie, že nepostrieľali seba aj iných,“ vyhlásil. Obom policajtom však išlo na konci zásahu o život, takže už nemali na výber a v konečnom dôsledku konali primerane.

Zábojník je presvedčený, že slovenskí policajti potrebujú viac praktického výcviku, ktorého sa im podľa neho nedostáva. Tento zásah by pritom mala polícia používať ako modelový príklad.

Podľa Zábojníka musia policajti pri zásahu dbať na to, aby bola obrana primeraná útoku, pričom zároveň si musia byť neustále vedomí možných následkov svojho konania. V tejto súvislosti pripomenul, že neďaleko zásahu boli matky a deťmi.

Skoro sa postrieľali

Bezpečnostný analytik Ándor Šándor považuje zásah vo Vrútkach za diskutabilný. Konštatoval, že nebol čas čakať na profesionálne zásahové jednotky a ocenil snahu policajtov zneškodniť páchateľa. Urobili však viacero chýb. „Sláva to nebola. Strieľali tak, že sa skoro postrieľali, okrem toho boli neďaleko ženy s deťmi. Musia brať ohľad na okolie,“ zdôraznil. Aj Šándor je presvedčený, že policajti musia byť na podobné zásahy viac prakticky pripravení.

Obaja analytici si myslia, že policajti by mali byť vyzbrojení aj tasermi, ktoré môžu urobiť takéto zásahy bezpečnejšími. Zábojník pritom pokladá za absurdné, že slovenskí policajti ich nepoužívajú, lebo do nich nemajú baterky. „Načo ich nakúpili? Len pre kšeft? Za to by mal niekto niesť zodpovednosť,“ uzavrel.

Na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach usmrtil vo štvrtok 11. júna 22-ročný Martinčan zástupcu školy a zranil ďalšie tri osoby. Pri zásahu, po ktorom prišiel útočník o život, boli zranení aj dvaja policajti. Tí boli aj s ranenou učiteľkou školy a dvomi žiakmi prevezení do martinskej nemocnice, všetci sú mimo ohrozenia života. Motív útoku nateraz nie je známy.