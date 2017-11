Bezplatný časopis údajne porušil pravidlá moratória, podnet zaslal obyvateľ Piešťan

TRNAVA 3. novembra (WebNoviny.sk) – Podnet pre podozrenie z porušenia volebného moratória vo voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja zaslal krajskej volebnej komisii obyvateľ Piešťan Tomáš Hudcovič.

Dôvodom je časopis Rodný môj kraj, ktorý podľa neho textami a celkovou koncepciou porušuje stanovené moratórium. Do schránky ho dostal vo štvrtok 2. novembra.

Rodný môj kraj vydáva Trnavský samosprávny kraj, časopis by mal byť bezplatne doručovaný do všetkých domácností v kraji. Aktuálne číslo podľa Hudcoviča obsahuje články, ktoré propagujú dvoch kandidátov na predsedu kraja a reagujú na témy kampane.

Krajská volebná komisia sa podľa koordinátora volieb v Trnavskom kraji Jozefa Behula bude doručenými podnetmi zaoberať najskôr v sobotu. V prípade podozrenia na porušenie moratória podnet aj so svojím stanoviskom odošle štátnej komisii pre voľby, ktorá má v takýchto prípadoch kompetenciu rozhodnúť.

O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa uchádza päť kandidátov, o 40 poslaneckých kresiel má záujem 249 kandidátov.

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 4. novembra od 7:00 do 22:00. Predsedov samosprávnych krajov si obyvatelia budú na rozdiel od minulosti vyberať v jednokolovej voľbe. Voliť sa bude na päťročné volebné obdobie, aby sa zosúladil termín volieb do VÚC s komunálnymi voľbami.