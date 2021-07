Bezplatný odvoz starých spotrebičov už v 11 mestách

Služba bezplatného zberu starých elektrospotrebičov bielej techniky sa po novom bude poskytovať už aj v Partizánskom.

Služba sa doteraz poskytovala v 10 slovenských mestách: v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Pezinku, Považskej Bystrici, Prešove, Trnave, Trenčíne a Žiline. Od júla sa k týmto mestám pridáva aj Partizánske. Nepotrebnú práčku, chladničku či mikrovlnku vám zadarmo odvezú priamo z adresy vášho bydliska. Službu, ktorá funguje „kuriérskym spôsobom“, si stačí objednať cez www.zberelektroodpadu.sk.

Služba je unikátna v celej EÚ

Tak ako sa venujeme výberu nového spotrebiča, tak by sme sa oň mali správne postarať aj potom, čo doslúži. V celej EÚ platí, že elektroodpad nesmieme vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu alebo na skládky, aby neznečisťoval životné prostredie. Môžeme ho však zadarmo odovzdať na zberné dvory, do predajní či v rámci zberov, ktoré organizujú samosprávy. Prepravu spotrebiča na zberné miesto si však obyvatelia v každej krajine EÚ vrátane Slovenska musia zabezpečiť svojpomocne. Existuje tiež možnosť pri kúpe nového výrobku využiť službu jeho dovozu spolu s odvozom starého – tzv. spätný zber. To už však nemusí byť zadarmo, nakoľko predajca do poplatku zahŕňa väčšinou aj ďalšie služby, napríklad vynášku nového spotrebiča do bytu, jeho inštaláciu či likvidáciu obalov z neho.

S veľkými spotrebičmi, akými sú chladnička, sporák, či práčka však máme často problém, ako ich zaviezť na zberné miesto. Sú ťažké a do bežného osobného auta sa nám často ani nezmestia. V mestách býva tiež nedostatok zberných dvorov alebo sú od osídlených častí ďaleko.

Riešením je odvoz takýchto spotrebičov priamo z adresy bydliska, ktorý poskytuje ENVIDOM – Združenie výrobcov spotrebičov pre recykláciu. Táto služba je jedinečná v celej Európe. ENVIDOM spotrebiče zadarmo vyzdvihne a následne ich odvezie priamo na ekologickú recykláciu k slovenským spracovateľom.

V ktorých mestách služba funguje?

Vo všetkých ôsmich krajských mestách: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina a v troch okresných mestách: Pezinok, Považská Bystrica a od júla aj Partizánske. Termíny zberu sú rôzne, v závislosti od mesta. Niekde je to raz alebo dvakrát za mesiac, v niektorých raz za kvartál.

Ako si službu zber elektroodpadu objednať?

Veľmi jednoducho, online, cez internetovú stránku www.zberelektroodpadu.sk. V sekcii stránky „Objednať“ si treba vybrať svoje mesto a zvoliť si vyhovujúci termín zberu. Objednávanie na jednotlivé termíny zberu uzatvárame 2 dni pred konaním zberu.

V online objednávke je potrebné poskytnúť údaje o druhu a množstve spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť a kontaktné údaje. V deň zberu treba vyložiť staré spotrebiče do vchodu bytovky alebo za bránu domu. Prepravcovia vám zatelefonujú alebo zazvonia na zvonček, aby ste im vchod sprístupnili. Následne spotrebiče naložia a odvezú na ekologickú recykláciu. Je tiež dôležité nevykladať ich na ulicu. Mohli by sa k nim dostať nelegálni zberači, ktorí ich rozoberú na hodnotné súčiastky a zvyšok rozobraného spotrebiča porozhadzujú po okolí. Vytvárajú sa tak čierne skládky a z amatérsky rozobratých spotrebičov môžu do okolia uniknúť látky škodlivé pre životné prostredie (napr. chladivá z chladničiek).

Spotrebiče treba pred ich odovzdaním do zberu očistiť, vyliať vodu z filtra práčky alebo odmraziť mrazničku. Pri ich odovzdávaní treba dbať aj na ďalšie ochranné opatrenia, akými je napríklad používanie rúšok.

Aké spotrebiče môžete v rámci služby odovzdať do zberu?

Služba objednávania zberu cez www.zberelektroodpadu.sk je zameraná najmä na veľké a ťažké spotrebiče zo skupiny tzv. bielej techniky. Ekologicky, pohodlne a zadarmo sa tak môžete zbaviť napríklad chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, práčok, sušičiek, sporákov, rúr ale aj varných dosiek, mobilných klimatizácií, radiátorov, ohrievačov, mikrovlniek či vysávačov. Ak do zberu nahlásite aspoň jeden takýto väčší spotrebič, môžete odovzdať aj iné menšie spotrebiče, napr. fén, holiaci strojček či hriankovač.

Zber televízorov a monitorov sa týmto spôsobom zberu zatiaľ nezabezpečuje. Pre ich ekologickú likvidáciu odporúčame zaniesť ich na zberný dvor. Ten môžete počas celého roka využiť pre všetok elektroodpad tiež v prípade, že nechcete čakať na termín tejto služby zberu elektroodpadu a viete si elektroodpad na zberný dvor dopraviť svojpomocne. Výhodným spôsobom, ako sa ekologicky zbaviť nepotrebného spotrebiča, je hneď pri kúpe nového využiť službu spätného zberu cez predajne elektrospotrebičov.

Najbližšie termíny zberu elektroodpadu

Mesto Najbližšie termíny zberu Objednávku je potrebné vystaviť najneskôr dva dni pred termínom zberu Banská Bystrica 17. 07. 2021, 21. 08. 2021 Bratislava 10. 07. 2021, 24. 07. 2021, 31. 07. 2021, 14. 08. 2021 (v závislosti od mestskej časti) Košice 07. 08. 2021 Nitra 17. 07. 2021, 21. 08. 2021 Partizánske 17. 07. 2021, 21. 08. 2021 Pezinok 07. 08. 2021 Považská Bystrica 24. 07. 2021, 28. 08. 2021 Prešov 24. 07. 2021, 28. 08. 2021 Trenčín 07. 08. 2021 Trnava 10. 07. 2021, 14. 08. 2021 Žilina 10. 07. 2021, 14. 08. 2021

Záujem o službu rastie

V roku 2019 sa služba zberu elektroodpadu poskytovala v 4 slovenských mestách (Bratislava, Košice, Trenčín a Žilina). V roku 2020 sa rozšírila do ďalších 6 miest a dnes sa poskytuje vo všetkých krajských mestách a troch okresných mestách (Partizánske, Pezinok a Považská Bystrica). V roku 2020 si túto službu objednalo až 3 989 domácností, čo je o 1 755 domácností viac ako v roku 2019. Počas roka 2020 sa pritom muselo poskytovanie služby až trikrát pozastaviť na niekoľko týždňov pre nepriaznivú epidemickú situáciu. Napriek tomu si v Bratislave objednalo zber až 2 440 domácností, pričom v roku 2019 ich bolo 1 773. Výrazne stúpol záujem aj v Žiline, kde si v roku 2019 objednalo službu len 59 domácností, ale v roku 2020 už 224 domácností. V roku 2020 sa v rámci tejto služby vyzbieralo 1 129 kusov chladničiek a mrazničiek, 2 035 kusov veľkých spotrebičov (napr. sporáky, práčky či umývačky riadu) a až 4 204 kusov ostatných menších spotrebičov (napr. drobné kuchynské spotrebiče, a pod.). 152 ton elektroodpadu sa tak mohlo odviezť k slovenským spracovateľom. Tí z elektroodpadu najskôr odstránili a ekologicky zlikvidovali škodlivé látky. Následne z neho získali rôzne druhotné suroviny akými sú železo, meď, hliník a iné kovy či plasty alebo sklo, z ktorých sa budú môcť vyrobiť rôzne iné výrobky.

