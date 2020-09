Bezplatný programátorský kurz Green Fox Coding Camp už čoskoro aj na Slovensku

Možnosť nadobudnúť nové digitálne a programátorské zručnosti poskytne od prvej polovice septembra trojtýždňový online kurz Green Fox Coding Camp. Súčasťou kurzu budú dve lekcie iniciatívy Grow with Google. Nádejní programátori sa môžu na kurz prihlásiť do 16. septembra 2020 na www.greenfoxacademy.sk. Partnermi programu na Slovensku sú Grow with Google a Accenture.

Po úspechu v Českej republike a v Maďarsku spustí Green Fox Academy v období 23. september až 10. október 2020 bezplatný programátorský kurz aj na Slovensku v spolupráci s iniciatívou Grow with Google a firmou Accenture.

Dopyt po základných programátorských zručnostiach sa čoraz viac začína objavovať aj mimo IT odborov, akými sú marketing, účtovníctvo alebo business intelligence. Programovanie tak môže prispieť k získaniu lepšej pracovnej pozície alebo priniesť pridanú hodnotu do existujúcej firmy.

Foto: Green Fox Academy

Súčasťou kurzu Coding Camp sú dva workshopy vedené iniciatívou Grow with Google. Prvý s názvom #IamRemarkable naučí účastníkov zlepšiť ich sebapropagáciu a búrať stereotypy. Ďalší workshop New Generation of Founders, ktorý je zameraný na metódu design thinking, ukáže v priebehu piatich hodín ako rozvíjať kreativitu.

Vývoj softvéru sa v súčasnosti považuje za tímovú hru, preto si prechod do IT segmentu vyžaduje aj iné ako technické vedomosti. „Počas kurzov, ktoré sú určené pre junior developerov, sa okrem programovania zameriavame aj na rozvoj soft skills, čiže komunikačných a prezentačných schopností, manažment stresu a tímovú spoluprácu,“ hovorí Katarina Grujicic, psychologička a koučka Green Fox. „Sme šťastní, že vďaka iniciatíve Grow with Google môžeme tento tréning poskytnúť účastníkom bezplatného kurzu Coding Camp.“

Presun do online priestoru, ktorý spôsobila pandémia koronavírusu, zmenil systém komunikácie, avšak kvalita výučby ostala zachovaná. „Verím, že sme sa úspešne adaptovali na online prostredie vďaka našej metodológii a učebným materiálom. Spätná väzba od študentov ukázala, že takýto typ spolupráce funguje takmer tak dobre, ako keď sa stretneme osobne“ uviedol Ondřej Šlejtr, Lead of Education v Green Fox.

Záujemcovia o bezplatný kurz programovania sa môžu prihlásiť na webovej stránke www.greenfoxacademy.sk, kde prejdú jednoduchým výberom, ktorý skúma ich motiváciu a preverí schopnosť riešiť problémy. Kurz je určený pre 50 účastníkov a na jeho absolvovanie stačí mať k dispozícii laptop, stabilné internetové pripojenie, 16 hodín času počas troch týždňov a mierne pokročilú znalosť angličtiny. Predchádzajúca skúsenosť s programovaním nie je podmienkou.

Foto: Green Fox Academy

„V Accenture si plne uvedomujeme potrebu zvyšovania úrovne digitálnych zručností pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce a napredovanie celej našej krajiny. Aj z toho dôvodu organizujeme vlastné programy a podporujeme viaceré organizácie a inštitúcie, ktoré sa tejto problematike aktívne venujú. Už niekoľko rokov sme tiež partnerom Green Fox Academy v Maďarsku a Českej republike a teší nás, že svoj overený vzdelávací program prinášajú aj na Slovensko. Na základe predchádzajúcich skúseností sme presvedčení, že úspešní absolventi programu budú dobre pripravení na naštartovanie svojej kariéry v oblasti moderných informačných technológií,“ povedala Alena Kanabová, riaditeľka pre firemnú spoločenskú zodpovednosť v Accenture na Slovensku.

Green Fox Academy je akadémia zameraná na programovanie, ktorá od roku 2015 pomáha talentovaným a motivovaným ľuďom naštartovať novú kariéru v IT odvetví.

Úspešnosť programátorských kurzov Green Fox potvrdzuje aj to, že ich doposiaľ ukončilo 750 študentov a až 90 % z nich sa uplatnilo v IT sektore. Umožňuje to sieť viac ako 95 partnerov, s ktorými akadémia spolupracuje a pomáha absolventom s hľadaním nového zamestnania.

