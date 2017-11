Aktualizované: Biatlonistka Fialková siahala na medailu v Svetovom pohári, vyrovnala svoj najlepší výsledok

aktualizované 29. novembra 20:33

ÖSTERSUND 29. novembra (WebNoviny.sk) – Prvé individuálne preteky novej biatlonovej sezóny takmer priniesli Slovensku prvé pódiové umiestnenie. Dvadsaťpäťročná Breznianka Paulína Fialková obsadila skvelé piate miesto v stredajších vytrvalostných pretekoch na 15 km v rámci 1. kola Svetového pohára 2017/2018 vo švédskom Östersunde.

Pre zverenku Anny Murínovej a Martina Bajčičáka je to vyrovnanie najlepšieho individuálneho výsledku kariéry vo Svetovom pohári. Piata bola aj v stíhacích pretekoch 11. marca 2017 vo fínskom Kontiolahti. V stredajších pretekoch neštartovala dvojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová, čo vopred avizovala v predsezónnom pláne. Víťazkou sa stala 32-ročná Bieloruska Nadežda Skardinová. V 288. štarte vo SP sa konečne dočkala prvého víťazstva, zároveň šiesteho pódiového umiestnenia.

Pretekalo sa v mrazivom počasí

Staršia zo sestier Fialkových bola po troch zo štyroch streleckých položiek na pódiovom stupienku. Prvá bezchybná streľba v ľahu ju vystrelila na tretiu priečku, po prvej „stojke“ už bola na čele a líderskú pozíciu si udržala aj na druhej streľbe v ľahu. Vtedy už mala náskok 26,6 s pred Fínkou Mari Laukkanenovou a 30,5 s pred Bieloruskou Nadeždou Skardinovou. Fialková naďalej upaľovala za svojím najlepším výsledkom v kariére. Na druhej streľbe v stoji a poslednej v súťaži urobila hneď na začiatku chybu, ale potom razantne vybielila ostatné štyri terče.

Aj napriek jednej trestnej minúte zatiaľ zostala na čele priebežného poradia, aj keď už len o 1,8 s pred Švédkou Monou Brorssonovou. Napokon sa však našli až štyri pretekárky, ktoré preskočili P. Fialkovú na prvom mieste. Ukrajinka Julia Džimová si zachovala aj po poslednej streleckej položke „čistý štít“ a Slovenku predstihla o 19,1 s. Ešte lepšie boli Bieloruska Nadežda Skardinová a Nórka Synnöve Solemdalová. Tá sa napokon zaradila na prvé miesto o 2,2 s pred Bielorusku. Toto poradie napokon v cieli úplne neplatilo. Solemdalová v závere prišla o víťazstvo, o 2,9 s ju predstihla Skardinová. P. Fialkovej napokon chýbalo na tretie miesto Džimovej 20,2 s a za víťazkou zaostala o pol minúty. Preteky sa odohrávali pod umelým osvetlením a v mrazivom počasí -11 °C. V cieli klasifikovali 100 žien.

Druhý kvalitný výsledok

„Víťazstvo nám pretieklo pomedzi prsty ako sa hovorí, ale aj piate miesto je vynikajúci výsledok. Je to najmä prísľub do ďalších pretekov. Škoda toho jedného nepresného výstrelu v druhej stojke, Paula bežala výborne, ak by trafila, išla by za víťazstvom. Desiaty najlepší bežecký čas je dôkazom toho, že potvrdila progres nielen na strelnici, ale aj v behu. Navyše vytrvalostné preteky nie sú pre ňu výhodné, na kratších tratiach má určite ešte väčšie šance na dobrý výsledok. Osobitne ma teší aj skutočnosť, že sa dokázala vyrovnať s veľkou zimou. Na tréningoch často v takomto počasí nevie nájsť rytmus, mrzne tam, keďže je dosť citlivá na zimu. Som rád, že sa presadila v nepríjemnej zime s vysokou vlhkosťou. Je to úžasné,“ uviedol Martin Bajčičák, kondičný a bežecký tréner sestier Fialkových, pre agentúru SITA. Pred piatkovým šprintom rád skonštatoval: „Paula už má vysoko nastavenú latku. Verím teda, že bude pokračovať v kvalitných výkonoch.“

Pre Slovensko je to už druhý kvalitný biatlonový výsledok na prahu olympijskej sezóny. O ten prvý sa v nedeľu rovnako v Östersunde postaralo kvarteto Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Tomáš Hasilla a Matej Kazár v pretekoch štvorčlenných miešaných družstiev na 2×6 km a 2×7,5 km.

V tejto relatívne novej disciplíne štvrté miesto bolo historicky druhým najlepším výsledkom vo SP. Vo fínskom Kontiolahti 10. februára 2012 bola štvorica Jana Gereková, Kuzminová, Kazár, Miroslav Matiaško tretia.

SVETOVÝ POHÁR V BIATLONE

1. kolo – Östersund (Švéd.)

Vytrvalostné preteky žien na 15 km: 1. Nadežda Skardinová (Biel.) 42:57,4 min (0 trest. minút), 2. Synnöve Solemdalová (Nór.) +2,9 s (0), 3. Julia Džimová (Ukr.) +12,0 (0), 4. Vaľ Semerenková (Ukr.) +30,1 (0), 5. Paulína Fialková +32,2 (1), 6. Mona Brorssonová (Švéd.) +49,6 (0),…49. Ivona Fialková +4:03,8 (4),…67. Terézia Poliaková (obe SR) +6:02,8 (3).

Poradie vo Svetovom pohári (po 1 z 22 pretekov): 1. Nadežda Skardinová 60 bodov, 2. Synnöve Solemdalová (Nór.) 54, 3. Julia Džimová (Ukr.) 48, 4. Vaľ Semerenková (Ukr.) 43, 5. Paulína Fialková (SR) 40, 6. Mona Brorssonová (Švéd.) 38.

Hodnotenie vytrvalostných pretekov ov SP (po 1 z 2 pretekov): 1. Nadežda Skardinová 60 bodov, 2. Synnöve Solemdalová (Nór.) 54, 3. Julia Džimová (Ukr.) 48, 4. Vaľ Semerenková (Ukr.) 43, 5. Paulína Fialková (SR) 40, 6. Mona Brorssonová (Švéd.) 38.

Poradie v Pohári národov (po 3 z 18 pretekov): 1. Nemecko 743 bodov, 2. Nórsko 729, 3. Švédsko 690,…10. Slovensko 566.