Bicyklovanie podporí fyzickú kondíciu aj vzťahy

Bicykel je skvelý ekologický dopravný prostriedok a navyše, bicyklovanie utužuje zdravie a zlepšuje kondíciu. Bicyklovanie posilňuje svaly, srdce a iné orgány, podporuje metabolizmus a krásne tvaruje postavu.

Šport je nevyhnutnou súčasťou zdravého životného štýlu a prevenciou pred mnohými ochoreniami. Pokiaľ milujete bicyklovanie, najmä v chladnom období roka dbajte však aj na vhodné oblečenie pri tomto športe. Okrem teplej bundy, rukavíc a čiapky nepodceňte ani nákrčník. Športové odevy majú cyklistu chrániť, no zároveň mu umožniť prirodzený voľný pohyb aj v nepriaznivom počasí. Oblečenie na športovanie voľte zo vzdušných materiálov a na škodu nie sú ani krikľavé farby či reflexné prvky, ktoré pri zníženej viditeľnosti zvýšia bezpečnosť. K základnej cyklistickej výbave patrí aj ochranná prilba, ktorú nemožno podceňovať.

Nový bicykel

Chystáte sa kúpiť svojim ratolestiam nový bicykel? Na súčasnom trhu dostanete kvalitný dievčenský aj chlapčenský bicykel pre každú vekovú kategóriu. Vyberať môžete spomedzi množstva cestných, športových, horských či zjazdových bicyklov. Skvelým tipom je elektrobicykel, ktorý vďaka elektrickému pohonu zjednoduší jazdu. Stačí len vedieť, či hodláte vy a vaše deti bicykle využívať na presun do práce a do školy, alebo na bicykloch chcete výlučne športovať. Na presun do práce a do školy celej rodine skvelo poslúžia mestské bicykle a elektrobicykle. No elektrický bicykel je dobrým pomocníkom aj v kopcovitom teréne. Kto rád bicykluje v prírode, ten ocení športový bicykel s nadštandardným vybavením v podobe špeciálnych diódových svetiel či bicykel s navigáciou. Terén však vždy vyberajte podľa toho, či ste vy a vaše deti začiatočníci, alebo pokročilí cyklisti. A pri výbere trasy zohľadnite tiež to, aký druh bicykla máte. V horách, kde nie sú spevnené cesty a kde je terén obvykle náročnejší, používajte horské bicykle, ktoré sú prispôsobené aj zhoršeným terénnym podmienkam.

Povinná výbava

Či sa vyberiete bicyklovať sami, alebo s deťmi a s priateľmi, pri bicyklovaní si vždy môžete užiť množstvo zábavy a veselých chvíľ. No nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek typ bicykla, neopomeňte povinnú výbavu. K povinnej výbave bicykla patria predné, bočné a zadné svetlá a tiež odrazové svetlá. Pri bicykloch je dôležitá správna veľkosť, poloha sedla, riadidiel a pedálov, ktoré spoločne zabezpečia pri športovaní aj správnu polohu tela a plynulé dýchanie. Horský bicykel je robustnejší, má pevnejší rám a oveľa hrubšie kolesá, než cestný bicykel. Je odpružený, má väčšiu brzdnú silu, širšie riadidlá kvôli dobrej ovládateľnosti a reťaz na ňom sa prehadzuje samostatným zariadením.

