Biden chce varovať Putina počas videohovoru, v prípade napadnutia Ukrajiny budú hroziť Rusom ekonomické sankcie

Americký prezident Joe Biden je pripravený počas videohovoru v utorok varovať Vladimira Putina, že pokiaľ sa Rusko rozhodne napadnúť Ukrajinu, prinesie mu to zdrvujúce ekonomické sankcie. Obavy z eskalácie konfliktu rastú vzhľadom na informácie o desaťtisícoch ruských vojakov, ktorí sa zhromažďujú pri ukrajinských hraniciach.

Podľa predstaviteľov Bieleho domu chce dať Biden jasne najavo, že jeho administratíva je pripravená zaviesť proti Kremľu opatrenia, ktoré by pre ruskú ekonomiku znamenali „veľmi reálne náklady“.

O členstve v NATO nerozhoduje Rusko

„Dôsledne sme to konzultovali s našimi spojencami a veríme, že máme predstavu o ďalšom postupe, ktorý by spôsobil ruskej ekonomike významné a vážne škody,“ uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. „Môžete to nazvať hrozbou. Môžete to nazvať skutočnosťou. Môžete to nazvať prípravou. Môžete to nazvať, ako chcete,“ dodala hovorkyňa.

Podľa skorších vyjadrení Kremľa bude Putin počas videokonferencie od Bidena požadovať záruky, že Severoatlantická aliancia sa nerozšíri o Ukrajinu, ktorá sa o členstvo dlhodobo usiluje. To je pre USA a ich spojencov v NATO neprijateľné.

„O tom, kto je členom NATO, rozhodujú členské štáty NATO a nie Rusko. Tak tento proces vždy fungoval a takto bude fungovať,“ uviedla Psakiová.

Príprava na inváziu

Podľa amerických spravodajských služieb Rusko pri hraniciach s Ukrajinou zhromaždilo asi 70-tisíc vojakov a začiatkom budúceho roka môže byť pripravené na inváziu. USA zatiaľ nemajú jasno v tom, či Putin v tejto otázke urobil konečné rozhodnutie.

Biden napriek tomu plánuje dať ruskému prezidentovi jednoznačne najavo, že ak sa Rusko rozhodne pre vojenskú intervenciu, bude to preňho znamenať „veľmi reálne náklady“, uviedol vysoký predstaviteľ administratívy pod podmienkou anonymity.

Okrem Ukrajiny sa budú lídri venovať aj ďalším horúcim témam vrátane kybernetických útokov a ľudských práv. Pred videokonferenciou hovorca Kremľa Dmitrij Peskov konštatoval, že rusko-americké vzťahy sú v „dosť zlom stave.“