Biden je presvedčený, že sa stane novým americkým prezidentom. Trump hovorí o volebnom podvode

Demokrat Joe Biden je presvedčený, že v prezidentských voľbách, v rámci ktorých ešte stále rátajú hlasy, porazí prezidenta Donalda Trumpa. „Vyhráme tento zápas,“ povedal v piatok v noci podporovateľom vo Wilmingtone v Delaware, kde vystúpil so svojou spolukandidátkou Kamalou Harris.

Ako informuje spravodajský portál BBC, piatkové vystúpenie bolo pôvodne plánované ako víťazná reč, Biden je však pri vyhlásení sa za víťaza volieb opatrný, rovnako ako americké médiá.

Možno sme oponenti, ale nie nepriatelia

Biden v prejave uviedol, že by mohol získať viac ako 300 hlasov zo Zboru voliteľov, pričom minimum na výhru je 270. Zároveň poukázal na to, že mu vyjadrilo podporu viac voličov – vyše 74 miliónov – ako ktorémukoľvek inému kandidátovi na prezidenta v USA.

Niekdajší viceprezident okrem iného vyhlásil, že mu Američania dali mandát na riešenie pandémie koronavírusu, oslabenej ekonomiky, klimatickej zmeny a systematického rasizmu. Podľa neho je tiež načase odstrániť z politiky „jedovatosť“ a „byť voči sebe nazvájom slušní“.

„Možno sme oponenti, ale nie sme nepriatelia, sme Američania,“ povedal Biden bez toho, aby menoval svojho republikánskeho oponenta Trumpa.

Tesný náskok v kľúčových štátoch

Počítanie hlasov vo voľbách vstupuje už do piateho dňa, keďže svoj hlas odovzdalo rekordných 145 miliónov voličov a mnohí prostredníctvom pošty. Biden má pred Trumpom náskok viac ako štyri milióny hlasov voličov, v kľúčových štátoch pre zvolenie je rozdiel medzi kandidátmi tesný.

Z hľadiska hlasov v Zbore voliteľov, ktorý volí prezidenta, Biden vedie pred Trumpom podľa agentúry AP s 264 voliteľov, zatiaľ čo druhý menovaný má 214.

AP pripísala demokratovi víťazstvo v Arizone, kde sú ostatné médiá s vyhlásením víťaza ešte zdržanlivé. Demokratický kandidát vedie aj v kľúčových štátoch Georgia, Nevada a Pensylvánia.

Trump porážku tak skoro neuzná

Víťazstvo Bidena by znamenalo, že by sa v januári ujal moci. Ak by ho za víťaza vyhlásili ešte tento víkend, už na budúci týždeň by podľa denníka The New York Times mohol oznámiť prvé mená popredných predstaviteľov svojej administratívy.

Donald Trump však dal najavo, že porážku tak skoro neuzná. Súčasný šéf Bieleho domu opakovane a nepodložene hovorí o volebnom podvode, čo pomklo niektorých republikánov k tomu, aby ho vyzvali k zmierneniu svojej rétoriky, píše BBC.

Prezident svojim poradcom naznačil, že bude napredovať s napadnutím výsledkov na súde. Zatiaľ však v tejto veci nemá žiadnu istú stratégiu.