Biden podpísal podobný zákon, aký platil počas 2. svetovej vojny. Zjednoduší pomoc Ukrajine a spojencom

Prezident USA Joe Biden podpísal zákon, ktorý zjednoduší americkú vojenskú pomoc Ukrajine a východoeurópskym spojencom USA.

Zákon o pôžičke a prenájme zjednoduší požiadavky pre pôžičky a prenájom amerických zbraní a ďalšieho materiálu. Ide o podobnú legislatívu, ako USA uplatnili, aby urýchlili poskytnutie pomoci v sume 50 miliárd dolárov spojencom bojujúcim počas druhej svetovej vojny proti nacistickému Nemecku.

„Náklady na boj nie sú nízke. Ale podľahnutie agresii je ešte drahšie,“ povedal Biden v pondelok v Oválnej pracovni Bieleho domu. Informuje o tom portál bbc.com.

(1 EUR = 1,0559 USD)

Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj krok prezidenta USA Joea Bidena privítal. Zelenskyj na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že je vďačný Bidenovi a americkému ľudu „za podporu Ukrajiny v boji za našu slobodu a budúcnosť“ a dodal, že ide o historický krok. Informuje o tom portál bbc.com.

„Som presvedčený, že spoločne opäť zvíťazíme. A budeme brániť demokraciu na Ukrajine. A v Európe. Ako pred 77 rokmi,“ uviedol ukrajinský prezident na Twitteri.

Grateful to @POTUS and 🇺🇸 people for supporting 🇺🇦 in the fight for our freedom and future. Today’s signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2022