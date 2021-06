Biden podpísal zákon o novom federálnom sviatku Juneteenth. Pripomína ukončenie otroctva v Amerike

Spojené štáty majú nový federálny sviatok pripomínajúci ukončenie otroctva. Prezident Joe Biden vo štvrtok podpísal legislatívu, ktorú v utorok jednohlasne schválil Senát a v stredu prešla v pomere hlasov 415:14 aj Snemovňou reprezentantov.

Juneteenth, známy aj ako Deň emancipácie, sa tak stal dvanástym federálnym sviatkom a na základe legislatívy sa bude volať Juneteenth národný deň nezávislosti. Je to pritom prvý nový federálny sviatok od vytvorenia Dňa Martina Luthera Kinga Jr. v roku 1983.

Sviatok mal prvý Texas

Ako informuje agentúra AP, väčšina federálnych zamestnancov bude mať v súvislosti so sviatkom voľno už tento piatok. Viaceré americké štáty a tiež District of Columbia oznámili, že vládne úrady budú v piatok zatvorené.

Predtým, ako sa stal 19. jún federálnym sviatkom, pripomínali si ho vo väčšine štátov a Texas ho ako prvý v roku 1980 vyhlásil za štátny sviatok. Väčšina bielych Američanov však o Juneteenth nepočula pred letom 2020 a protestami proti rasizmu, ktoré vypukli po zabití Georgea Floyda minneapoliským policajtom, konštatoval Matthew Delmont, ktorý učí dejiny na Dartmouth College.

Nový federálny sviatok by podľa neho snáď mohol „každý rok poskytnúť moment v kalendári, keď budú môcť všetci Američania vážne premýšľať o histórii našej krajiny“.

Oslavuje minulosť a volá do akcie

Čiernych Američanov nový sviatok potešil, no mnohí pripomenuli, že sú potrebné viaceré zmeny politík, ktoré mnohých z nich znevýhodňujú. Predsedníčka Urban League of Kansas City Gwen Grant, napríklad, upozornila, že Kongres by sa mal v prvom rade zaoberať ochranou volebného práva.

„Tento deň neoslavuje len minulosť, ale volá do akcie dnes,“ skonštatoval Biden pri podpisovaní zákona a tiež upozornil na boj za volebné práva.

Rýchle schválenie sviatku

Americké štáty vedené republikánmi totiž už zaviedli alebo zvažujú zavedenie zákonov, ktoré podľa aktivistov obmedzujú volebné práva, najmä farebných ľudí. A zatiaľ čo legislatívy orientované na riešenie tohto problému a tiež policajné reformy žiadané po zabití Floyda a ďalších neozbrojených černochov, v Kongrese stoja, na schválení Juneteenth sa politici dohodli rýchlo.

Ďalší zase požadujú, aby sa federálna vláda v snahe kompenzovať neprávosti postarala o reparácie alebo finančné platby potomkom otrokov, zatiaľ čo sa naprieč krajinou objavujú snahy o obmedzenie toho, čo sa o otroctve v Amerike učí v školách.

Definitívne ukončenie otroctva

Juneteenth, ktorý v názve spája slová jún a devätnásty, pripomína ukončenie otroctva v krajine. Viaže sa k 19. júnu 1865, keď sa čierni otroci v Texase dozvedeli, že sú slobodní.

Americký armádny generál Gordon Grainger vtedy oficiálne oznámil otrokom v texaskom Galvestone, že občianska vojna sa skončila a oni sú na základe Vyhlásenia o emancipácii, ktoré pred viac ako dva a pol rokom vydal prezident Abraham Lincoln, slobodní.