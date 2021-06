Biden sa stretol s afganským prezidentom Ghaním, krajine sľúbil podporu aj po odchode amerických vojakov

Americký prezident Joe Biden sa v piatok v Bielom dome stretol so svojím afganským náprotivkom Ašrafom Ghaním. Počas stretnutia sľúbil, že Spojené štáty budú naďalej podporovať Afganistan aj po odchode amerických vojakov a síl NATO, ktorý by mali dokončiť do 11. septembra. Zdôraznil však, že je na Afgancoch, aby rozhodli o svojej budúcnosti. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

„Naši vojaci môžu byť na odchode, ale podpora Afganistanu nekončí,“ vyhlásil Biden počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu. Afganci sa, ale musia rozhodnúť čo chcú. „Nezmyselné násilie, to musí skončiť. Bude to veľmi náročné,“ dodal.

Ghaní podporuje rozhodnutie

Ghaní zase uviedol, že podporuje Bidenovo „historické“ rozhodnutie stiahnuť amerických vojakov z jeho krajiny a rešpektuje to.

Tiež oznámil, že afganským bezpečnostným silám sa podarilo dostať pod kontrolu šesť okresov, čím zvrátili aspoň časť ostatných ziskov militantného hnutia Taliban, ktoré sa počas nedávnej ofenzívy zmocnilo desiatok okresov. „Uvidíte, že s odhodlaním, jednotou a partnerstvom prekonáme všetku nepriazeň,“ povedal Ghaní.

Obávajú sa odvety

Biden sa s Ghaním stretol deň po tom, čo Spojené štáty oznámili, že plánujú evakuovať tisícky Afgancov, ktorí pred stiahnutím vojsk pracovali pre americkú armádu. Mnohí sa obávajú odvety zo strany Talibanu.

Ghaní sa počas svojej dvojdňovej cesty do Washingtonu, na ktorej ho sprevádzal Šéf Rady pre zmierenie Abdulláh Abdulláh, stretol s členmi Kongresu, predstaviteľmi Ústrednej spravodajskej služby (CIA) i americkým ministrom obrany.