Biela noc v Košiciach

KOŠICE 11. septembra 2018 (WBN/PR) – Biela noc – najväčší a najnavštevovanejší festival súčasného umenia opäť rozžiari Košice. Deviaty ročník predstaví tridsiatku diel, prinesie svetelný dážď, japonský vesmír, či čiernobielu preliezku nielen pre deti. Niektoré z diel si bude možné vychutnať od piatka do nedele.

6. októbra premení multižánrový festival Biela noc ulice Košíc na magickú nočnú prechádzku súčasným umením. Aktuálny ročník prinesie kombináciu kvalitného domáceho umenia ako aj známe diela zahraničných hviezd z Japonska, Francúzska, Anglicka, či Rakúska. Zameria sa na tému abstrakcie a priestorových diel, ktoré vás obklopia. Festivalová trasa už tradične povedie od Tabačky cez Hlavnú ulicu v centre mesta (so zastavením sa v parku) a končiť bude v areáli Kasární/Kultuparku. Výnimkou sú diela v okolí Letnej ulici, ktoré okrem iného zdôraznia príležitosť 20. výročia založenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach.

Svetelný dážď tvorený z tisícov priestorových guličiek

Biela noc bude bohatá na abstraktné tvary a priestorové inštalácie, do ktorých sa návštevník doslova ponorí, ktoré ho obklopia a vytvoria tak nové prostredie. „Osobne sa veľmi teším, že tento rok privítame prestížne medzinárodné zoskupenie Squidsoup, ktoré pomocou 5000 špeciálne ovládaných guličiek vytvorí svetelný dážď v historickom priestore Nádvoria Východoslovenskej galérie. Kombinácia pestrofarebných bodov a pôsobivej autorskej hudby vás prenesie do iného sveta trojdimenzionálnej sci-fi reality”, hovorí riaditeľka festivalu, Zuzana Pacáková. S úplne iným pohľadom na abstrakciu sa pohrá audiovizuálna site-specific inštalácia Guillaume Marmina, ktorý premení priestor DIG gallery na nekonečný svetelný tunel, ktorý vás doslova pohltí.

Medzi ďalšie highlighty bude patriť objekt japonského umelca Yasuhiro Chida ktorý donesie kúsok japonskej zenovej atmosféry. Navonok nenápadná krabica zmení vaše vnímanie priestoru akonáhle do nej vstúpite. Do Košíc sa vráti významné rakúske zoskupenie architektov Numen/For Use, ktorí na námestí Kasární/Kultuparku vytvoria imerzívnu čiernobielu krajinu. Po vstupe dovnútra sa návštevník ocitne v abstraktnom svete z pružnej pavučiny, ktorý môže fyzicky preskúmať, alebo tam len tak pobudnúť ako v monumentálnej hojdacej sieti.

Mega Viki, Srdce mesta, rozprávkový mapping, digitálna perspektíva či monumentálny megafón.

Tento rok je obzvlášť bohatý na slovenské premiéry diel vytvorených špeciálne pre Bielu noc. Malú scénu Štátneho divadla zaplní monumentálny svietiaci autoportrét Viktora Freša. Prostredie pri Miklušovej väznici sa vďaka audiovizuálnej inštalácii z dielne domácej Showmedie premení na digitálnu Perspektívu, ktorá vám ukáže známy priestor v inom svetle. Jeden z vrcholov večera bude už tradične videomapping od Nano Vjs, ktorí rozpohybujú fasádu Vedeckej knižnice a vtiahnu vás do netradične spracovaného rozprávkového sveta. Najväčším prekvapením tohto roka bude impozantná svetelná inštalácia na Dóme Sv.Alžbety, ktorá spojí históriu s novými technológiami a rozžiari tak srdce nášho mesta.

Obľúbený mestský park

Tento rok na obľúbenom mieste Mestského parku nájdete hneď niekoľko diel. Na pohľad poetická inštalácia Braňa Bernára- Potrava pri jazierku poukáže na všadeprítomnosť nových technológií v bežnom živote a vynorí tak niekoľko otázok dnešnej spoločnosti. Jeden zo stromov obsadí živá performance Birds z dielne obľúbenej košickej akrobatky Ariadny Vendelovej a kolektívu La Lyra. S okolitými stromami sa pohrá aj zoskupenie BN Label, ktorí pre vás pripravili interaktívny hudobný nástroj, ktorý môžete ovládať nielen rukami, ale aj celým telom. K highlitom večera bude patriť svetelná inštalácia Landscape, ktorá vás vtiahne do magickej atmosféry nočného lesa.

BN víkend a festivalové novinky

Novinkou tohto roka je festivalový formát BN víkend, vďaka ktorému si budete môcť vychutnať viacero diel od piatka, do nedele. „Pôjde hlavne o diela, pri ktorých je limitovaný počet vstupov a tým pádom sme sa rozhodli dopriať návštevníkom dlhší čas na to, aby tieto diela mohli navštíviť”, hovorí Pacáková. Návštevníkom, ktorí sa chcú vyhnúť možným dlhým radom, bude umožnené pozrieť si tieto diela v predstihu, či v pokoji si ich vychutnať aj po Bielej noci. (viac info nájdete na www.bielanoc.sk)

Festival už tradične ukončí veľkolepá párty v priestoroch obľúbenej Tabačky. Návštevníci, ktorí ostanú hore do neskorej „bielej noci“ sa tak opäť môžu tešiť na zaujímavých hostí a plný parket do skorého rána.

Vstupenky a mobilná aplikácia pre ešte lepší zážitok

Časť programu bude naďalej prístupná len s plateným BN passom v sume 5 eur, ktorý umožní vstup na časovo obmedzené predstavenia a interiérové inštalácie ako aj na diela v rámci BN víkendu. Dôchodcovia, deti do 15 rokov a ZŤP majú vstup bezplatný.

S lepšou orientáciou v programe opäť pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s mapou, popismi diel a užívateľským manuálom, ktorá vznikla v spolupráci s VÚB bankou. Novinkou budú push-notifikácie, prostredníctvom ktorých budú návštevníci informovaní o aktuálnej situácii v rámci festivalu a samotných diel. Bližšie organizačné informácie, budú včas zverejnené na www.bielanoc.sk.

Okrem deviateho ročníka Bielej noci v Košiciach sa festival uskutoční 29. septembra po štvrtýkrát aj v Bratislave.