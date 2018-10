Biela noc znova zmenila mesto na digitálnu galériu. Za umením vyšlo do ulíc tisíce ľudí!

BRATISLAVA 1. októbra 2018 (WBN/PR) – Štvrtý ročník festivalu súčasného umenia potvrdil svoju výnimočnosť. Do ulíc hlavného mesta vyšlo približne 170 000 ľudí. Žiadne iné podujatie na Slovensku totiž nedokáže zaujať a pritiahnuť pozornosť toľkých ľudí. O to s väčším potešením je možné konštatovať, že sa to deje za účelom „zažiť umenie“.

Najväčší ohlas vzbudili priestorové diela imerzívneho charakteru, teda tie, ktoré návštevníkov doslova obklopili a vtiahli dovnútra deja. Dlhé rady sa tvorili na Hlavnom námestí, kde sa už netrpezlivo čakalo na vstup do nádvoria Starej radnice, ktoré sa vplyvom viac než 5000 svetelných bodov z dielne umelcov Squidsoup premenilo na pulzujúci svetelný priestor. Na vedľajších námestiach dominovala elegantne plávajúca manta, či textový odkaz na oblohe od Ilony Németh, Jara Vargu a Mariána Ravasza.

Silným zážitkom bol svetelný tunel Guillauma Marmina v Klariskách, či monumentálna projekcia tancujúcich tiel od Vitázka a Sabovej, ktorá doslova oživila jednu z opustených budov na Kapitulskej ulici. Prekvapením večera boli aj diela z domácej produkcie ako napríklad Monumentálna hlava Viktora Freša, Animované postavy na hradbách od Kolenčíka a Kocourkovej, či tancujúce disko sáčky Pišeka a Kolbašovskej, pri ktorých stáli tancujúce skupiny smejúcich sa ľudí do neskorej noci.

Zážitok z diel umocnila rozsiahla pešia zóna na vodnej trase. Tá tento rok priniesla nadšencom umenia premiérovo zážitok z nočnej prechádzky pri Dunaji bez áut. Stovky návštevníkov trpezlivo čakali v Zuckermandli, aby mohli vstúpiť do veľkorozmernej pružnej pavučiny z dielne architektov Numen/For Use, či pred objektom od japonského umelca Yasuhira Chidu, zažili kúsok magickej zenovej atmosféry. Po prvýkrát si vyskúšali manuálne ovládanie ikonickej stavby UFA či atmosférickú prechádzku plnú farebných pulzujúcich odtieňov na Starom moste. Najmenších návštevníkov ohúrilo svetelné maľovanie vodou v River Parku či kreslenie po stenách galérie Kunsthalle Lab vďaka obrovskej héliovej lopte pokrytej uhlíkmi z dielne Kariny-Smihly Bobinskej. Magický moment v sprievode cikád a laserových odleskov nastal v Panorama parku, v svetelnej Oáze.

„Počas sobotňajšej noci som prechádzala mestom a sledovala reakcie návštevníkov, ktoré sa menili od diela k dielu, boli plné rôznorodých emócii od úžasu, nadšenia, spontánnych potleskov či hrobového ticha pri o niečo dramatickejších dielach. Čo bolo najkrajšie je fakt, že tisíce ľudí sa v uliciach mesta rozprávalo o umení, jednotlivých dielach, zážitkoch, vznikali rôzne zaujímavé dialógy, kde sa umenie stalo centrom ich záujmu.”, hovorí Zuzana Pacáková, riaditeľka Bielej noci.

„Biela noc sa postarala opäť o silné zážitky a kvalitné umenie. Sme radi, že sme sa mohli podieľať na jej príprave a že naša spoluúčasť priniesla ľuďom pridanú hodnotu. Tešíme sa z množstva stiahnutí užitočnej mobilnej aplikácie, ktorá uľahčila prechádzku mestom. A takisto z viac ako 1500 návštevníkov našej centrály, ktorým sme ponúkli výhľad na Bratislavu,“ hovorí Martina Hrivnáková, riaditeľka marketingovej a korporátnej komunikácie VÚB banky, ktorá je už po štvrtýkrát generálnym partnerom Bielej noci.

Biela noc prišla tento rok s novinkou a začala už o čosi skôr. Vďaka novému formátu BN víkend, si za umením vyšli poniektorí už v piatok, pričom ďalších návštevníkov bolo vidieť aj v priebehu nedeľňajšieho doobedia.

Ľudia si okrem umenia pochvaľovali aj posilnenie nočných spojov a zvýšený komfort v rámci presunov po trase.

„Byť súčasťou tohto výnimočného projektu je pre nás cťou. Vyzdvihol by som netradičnú pohybovú šou choreografa Williho Dornera, ktorý vytvoril spolu s domácimi tanečníkmi hodinovú zážitkovú prechádzku novovznikajúcou štvrťou Eurovea City. Biela noc prirodzene vytvára dialóg s architektúrou a verejným priestorom, posúva hranice vnímania a prináša silné vizuálne zážitky, čoho dôkazom bol aj tento ročník. Ľudia mali príležitosť vnímať Bratislavu úplne inak ako v bežný deň,“, hovorí Pavel Pelikán výkonný riaditeľ J&T Real Estate.

Festival Biela noc vznikol v spolupráci s Magistrátom mesta Bratislavy, Generálnym partnerom VÚB bankou a Nadáciou VÚB, Hlavným partnerom J&T Real Estate a Destinačným partnerom Bratislava Region Tourism.

Webstránka festivalu:

www.bielanoc.sk