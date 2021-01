Biela vrana hľadá vzácne príbehy občianskej odvahy, podľa Wienk výber laureátov ovplyvnila aj pandémia

Ocenenie Biela vrana hľadá vzácne príbehy občianskej odvahy, no nemá kritéria. Pre agentúru SITA to uviedla členka Rady Bielej vrany Zuzana Wienk. Dodala, že porota sa často zameriava na ľudí, ktorí sú v niečom iní, mimo hlavnej pozornosti či nepohodlní, lebo spoločnosť posúvajú ďalej.

Organizátori tento rok ocenenie odovzdali študentskej iniciatíve na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave „Za našu FIIT“.

Ocenenie si prevzali aj manželia Jolana a Štefan Nátherovci za dlhodobú prácu s rómskymi deťmi. Bielu vranu získali aj akademik Andrej Belák, ktorý dlhodobo rieši sociálne nerovnosti v oblasti zdravia, a predseda Okresného súdu v Žiline Jaroslav Macek, ktorý vedie protischránkový register odhaľujúci skutočných vlastníkov firiem.

Výber laureátov ovplyvnila aj pandémia

Wienk uviedla, že pandémia ovplyvnila aj výber tohtoročných laureátov.

„Vždy sa snažíme zamýšľať aj nad nosnými témami roka či aktuálneho obdobia a hľadať príbehy, ktoré by mohli dať odpovede na kľúčové spoločenské otázky alebo podporiť ľudí, ktorí by podľa nás mali dostať väčšiu podporu, pretože nám ukazujú, ako by sme problémy mohli či mali riešiť,“ vysvetlila.

Dodala, že do prvého kola ocenenia sa dostali desiatky nominácií. Z nich sa neskôr podrobne overovalo menej ako desať príbehov, z ktorých vybrali konečných ocenených.

Objektívne kritéria nie je možné zaviesť

Ako priblížila Wienk, pri výbere laureátov majú voľné ruky a ocenené príbehy vzídu často z „veľmi delikátneho váženia“ rôznych hodnôt a faktorov.

Zároveň poznamenala, že vybrané osoby často riskujú v mene spoločenského dobra za cenu osobnej nepohody či neporozumenia. V tejto oblasti sa preto podľa nej objektívne kritériá či bodovanie nedajú zaviesť.