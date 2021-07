Biele dresy boli na ME vo futbale 2020 postupové, gólový priemer ešte taký vysoký nebol

Tri zo štyroch štvrťfinálových zápasov na majstrovstvách Európy vo futbale sa skončili výsledkom 2:1 a Angličania strelili Ukrajincom toľko gólov (4), koľko v predchádzajúcich štyroch zápasoch dokopy.

Oveľa zaujímavejšia je však štatistika týkajúca sa farby dresov vo vyraďovacej časti. Podľa nej v dvanástich zápasoch osemfinále a štvrťfinále až deväťkrát postúpilo mužstvo, ktoré malo bielu farbu. Je to stopercentná úspešnosť, lebo presne v deviatich súbojoch mal jeden zo súperov biele dresy.

„Na druhej strane to mali veľmi ťažké tímy v červených dresoch. Zo šiestich možností uspeli iba Belgičania v osemfinále nad Portugalčanmi. Tí síce mali svetlé dresy, ale nie biele, skôr svetlozelené. Neskôr však už Belgičania neuspeli vo štvrťfinále proti Talianom, lebo tí nastúpili v bielom. Úplne najhorší pocit z tejto štatistiky môžu mať Švajčiari a Česi. V osemfinále Švajčiari zdolali Francúzov a Česi Holanďanov, víťazné tímy nastúpili v bielych dresoch. Vo štvrťfinále však už Švajčiari aj Česi hrali v červenom a cez svojich súperov – Španielov a Dánov – už neprešli. Obe tieto mužstvá mali na sebe biele dresy,“ všimol si portál kleinezeitung.at.

Za zmienku stojí ešte jeden štatistický údaj z ME 2020. Dosiaľ nikdy nepadlo na záverečnom turnaji ME až do semifinálovej fázy toľko gólov s takým vysokým priemerom na jeden zápas. Bolo ich dovedna 136 v 48 zápasoch s priemerom 2,83. Dosiaľ sa zrodili iba dve bezgólové remízy. Priniesli ich zápasy Anglicko – Škótsko a Švédsko – Španielsko v základných skupinách. Od zavedenia skupinovej fázy na ME v roku 1980 mal najvyšší gólový priemer šampionát v roku 2012 v Poľsku a na Ukrajine, a síce 2,74 gólu na zápas. Pred piatimi rokmi vo Francúzsku to bolo iba 2,11 gólu.