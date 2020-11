Bielorusi vzdorujú vytrvalo a odvážne, podľa Šimečku strhávajú Lukašenkovmu režimu masku

Bielorusi vzdorujú tak vytrvalo a odvážne, že prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi sa ich už štvrtý mesiac nedarí zlomiť. A to aj napriek tomu, že jeho zložky mlátia ľudí tak brutálne a svojvoľne, že by nikoho neprekvapilo, keby sa protesty zmenili na násilné. Pre agentúru SITA to uviedol europoslanec a podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Ako ďalej priblížil, Bielorusi podľa neho vo svojej slušnosti nepoľavujú, protestujú naďalej pokojne a Lukašenkovmu režimu strhávajú masku.

„Ak by sa mu aj podarilo odporcov umlčať obuškami, stráca podporu a v dlhodobom horizonte to jeho diktatúre zlomí väzy,“ tvrdí Šimečka.

Mladí pochopili, že v krajine nemajú budúcnosť

Europoslanec sa domnieva, že mladí ľudia v Bielorusku už dávnejšie pochopili, že v krajine nemajú budúcnosť. Až sedem z desiatich mladých Bielorusov bolo v roku 2014 pripravených opustiť krajinu a ich životné vyhliadky sa odvtedy nijako nezlepšili.

Keď videli davy na mítingoch Svetlany Cichanovskej, no deň po voľbách sa od režimu dozvedeli, že Lukašenko vyhral voľby s 80 percentami hlasov, to bola pre nich posledná kvapka.

„A keď ich začali policajti mlátiť, pridali sa k nim ženy, robotníci, aj staršie generácie. V Minsku sa napríklad každý pondelok koná protivládny protest dôchodcov,“ doplnil.

Lukašenko sa spolieha na podporu Putina

Ľudia v uliciach Bieloruska žiadajú o odstúpenie Alexandra Lukašenka z funkcie. Ten však dobrovoľne odstúpiť nechce. V tejto súvislosti Šimečka uviedol, že povestnou poslednou slamkou, ktorej sa Lukašenko drží „zubami-nechtami“, je podpora ruského prezidenta Vladimíra Putina. Ten vidí odvahu a demokratické hodnoty Bielorusov a bojí sa ich.

„Preto musíme z Európskej únie (EÚ) do Bieloruska vysielať jasné signály, že ich v boji za slobodu a demokraciu plne podporujeme a stojíme pri nich,“ upozornil europoslanec s tým, že je potrebné podniknúť všetky kroky, ktoré by pomohli Bielorusom zvoliť si svoj osud v slobodných a férových voľbách.

Sacharova cena za slobodu myslenia

Šimečka podporuje iniciatívy, ktoré sa snažia o otvorenie dialógu medzi bieloruskou opozíciou a zahraničnými lídrami a o legitimizáciu opozície.

„Aj preto sme v Európskom parlamente udelili Sacharovovu cenu za slobodu myslenia líderkám bieloruskej opozície, preto sme v EÚ odmietli uznať Lukašenka ako víťaza volieb. A v tomto úsilí musíme pokračovať, prípadne aj rozšíriť sankčný zoznam,“ dodal europoslanec Michal Šimečka.

Protesty po prezidentských voľbách

Protesty v Bielorusku aj napriek policajných zásahom a hrozbám trvajú od 9. augusta, keď v prezidentských voľbách podľa oficiálnych výsledkov získal Alexander Lukašenko 80 percent hlasov.

Mnohí však voľby považujú za zmanipulované, pričom na stranu nespokojných Bielorusov sa pridali aj Európska únia a Spojené štáty americké. Od začiatku protestov úrady zadržali tisícky ľudí.