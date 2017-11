Biely dom zvažuje výmenu ministra zahraničia, Tillersona má nahradiť Pompeo

WASHINGTON 30. novembra (WebNoviny.sk) – Biely dom rokuje o výmene ministra zahraničia USA. Informuje o tom agentúra AP s odvolaním sa na dvoch vládnych úradníkov, ktorí s ňou komunikovali pod podmienkou anonymity. Podľa nich by mal súčasného šéfa americkej diplomacie Rexa Tillersona nahradiť riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo.

O možných personálnych zmenách v tíme národnej bezpečnosti sa už skôr vyjadrili viacerí vysokopostavení vládni úradníci ako aj ďalšie osoby oboznámené s dianím v Bielom dome. Podľa nich by mal Pompea na poste šéfa CIA nahradiť arkansaský senátor Tom Cotton. Jeho kancelária túto informáciu nekomentovala.

Zatiaľ nie je známe, kedy by k zmene ministra zahraničia malo dôjsť, no podľa denníka The New York Times, ktorý o tom informoval ako prvý, by to mohlo byť v priebehu niekoľkých týždňov. Ako informuje AP, zatiaľ tiež nie je jasné, či niekto v súvislosti s touto zmenou vôbec s Pompeom komunikoval. Podľa viacerých anonymných zdrojov je však šéf CIA otvorený možnosti ujať sa tejto funkcie.