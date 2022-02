BILLA hrdo podporuje slovenských športovcov na ZOH v Pekingu

Už v piatok sa pozornosť celého sveta upriami na začiatok najväčšej oslavy športu v tomto roku. Spoločnosť BILLA bude s napätím sledovať Zimné olympijské hry Peking 2022 a hrdo podporovať slovenských športovcov. Ako hlavný partner Slovenského olympijského a športového výboru sa BILLA tiež podieľa na kampani „Misia Peking: So srdcom draka“, aj na Olympijskom festivale, ktorý prinesie na Štrbské Pleso atmosféru tohto krásneho športového sviatku.

BILLA dlhodobo aktívne podporuje športové aktivity svojich zákazníkov i zamestnancov. Zimné olympijské hry v Pekingu sú preto pre spoločnosť veľkým sviatkom, a to aj z dôvodu, že sa angažuje v podpore slovenských vrcholových športovcov. Od roku 2018 BILLA podporuje Adama a Andreasa Žampovcov a v minulom roku do svojej športovej BILLA „rodiny“ privítala aj najmladšieho z bratov, 19-ročného Tea, ktorý na svoju olympiádu ešte len čaká. Adam a Andreas sa však na Peking veľmi tešia. „Olympijské hry v Číne budú tretími, na ktorých sa zúčastníme, a veríme, že aj tými najúspešnejšími. Na tento športový sviatok sme sa pripravovali celý rok a sme v skvelej forme. Slovensko budeme hrdo reprezentovať. Všetkým fanúšikom ďakujeme za podporu, držte nám palce,“ povedal Andreas Žampa. Súrodenci sa na olympijských hrách predstavia vo viacerých disciplínach: obrovskom slalome, slalome, Super-G, a spolu s dvomi ženskými kolegyňami aj v tímovej súťaži.

Minuloročná sezóna bola pre bratov Žampovcov veľmi úspešná, podarilo sa im dokonca dosiahnuť zatiaľ najlepšie výsledky v kariére. Aj preto si od blížiacich sa hier v Pekingu veľa sľubujú. „Žampovci sú unikátnym príkladom súrodencov, ktorí si už od mala idú za tým, čo si zaumienili. Lyžovanie povýšili zo záľuby na profesiu, v ktorej patria medzi najlepších na svete. Sú skvelým vzorom nielen pre mladých športovcov. V BILLA sme veľmi hrdí na to, že ich môžeme podporovať v úspešnej kariére. Veríme, že Adamovi a Andreasovi vyjde v Pekingu forma a dosiahnu čo najlepší športový výsledok. V tom im silno držíme palce,“ uviedla Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka BILLA.

Foto: Andrej Galica

Tatry čaká Olympijský festival s BILLA detskou zónou

Najdôležitejšie športové podujatie roka 2022 sa začne slávnostným ceremoniálom v piatok 4. februára a ukončí ho gong v nedeľu 20. februára. Diváci z celého sveta si vychutnajú dovedna až 109 pretekov v siedmich rôznych športoch a 15 disciplínach. Slovákov, ktorí by si chceli športové prenosy užiť na veľkej obrazovke a na čerstvom vzduchu, určite veľmi poteší Olympijský festival v Areáli zimných športov na Štrbskom Plese. Od 10. do 13. februára tu návštevníci zažijú tú správnu olympijskú atmosféru, autogramiády športovcov či hudobné vystúpenia a zároveň zábavný športový program pre celú rodinu. Pre mladších návštevníkov festivalu bude k dispozícii BILLA detská zóna plná hravých aktivít. Čaká na nich 5 stanovíšť, ktoré otestujú ich hokejové, lyžiarske, hádzanárske, sánkarské a dokonca aj strelecké zručnosti. Dostanú tiež kartu malého olympionika, do ktorej budú môcť zbierať pečiatky za úspešné absolvovanie stanovíšť, a vyhrať aj exkluzívnu odmenu – vstup na Tatras Tower (Vežu snov). „Všetkých srdečne pozývame na jedinečný Olympijský festival v srdci našich veľhôr. Ak ste fanúšikmi športu a radi by ste našim olympionikom vyjadrili podporu, v areáli na Štrbskom Plese zažijete neopakovateľnú atmosféru,“ povedala J. Gregorovičová.

Foto: BILLA

„Žampa, Žampa, Žampa“

Spoluprácu bratov Žampovcov so spoločnosťou BILLA deklaruje aj kampaň, ktorá je postupne nasadzovaná do médií v printovej podobe a po začatí ZOH tiež formou krátkeho spotu na obrazovkách RTVS. Tvorcom kampane, agentúre Work&Hugs, sa podarilo nájsť hravé prepojenie medzi spoločnosťou BILLA a mladými talentovanými lyžiarmi. Neodmysliteľné lyže a zasnežené kopce vymenili Adam, Andreas aj Teo za nákupný vozík a chutné komodity dostupné v predajniach BILLA. Ako vrcholoví športovci sa jednoznačne zaujímajú o to, čo majú na tanieri, pretože kvalitné a zdravé potraviny od domácich dodávateľov sú rovnako kľúčové ako samotný tréning. „Bratia Žampovci boli presne takí energickí ako samotné postavy, ktoré v spote stvárňovali. Tieto charaktery ale neboli hrané len na kameru, počas celého nakrúcania bolo s našimi hercami o zábavu postarané,” zhodnotil režisér spotu Erik Oslanec.

Ako hlavný partner SOŠV podporí spoločnosť BILLA dianie na Hrách XXIV. olympiády v Pekingu prostredníctvom vlastných online médií či sociálnych sietí, kde budú mať zákazníci BILLA exkluzívnu príležitosť získať v súťažiach olympijské športové doplnky.

Foto: BILLA

Informačný servis