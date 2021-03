BILLA inšpiruje zákazníkov, aby si na Veľkú noc zostavili zdravší jedálniček

Rovnako ako vlani, ani tohtoročnú Veľkú noc nestrávime v širokom rodinnom kruhu či s priateľmi. Obmedzenie sociálnych kontaktov, ktoré priniesla pandémia, však možno využiť aj pozitívne. Je ideálny čas spomaliť, a v živote aj v jedle uprednostniť kvalitu namiesto kvantity. Spoločnosť BILLA pre svojich zákazníkov prináša tipy, ako si pripraviť veľkonočné sviatky v zdravšej verzii. Recepty zahŕňa aj nový e-book Veľká noc: Zdravo, a stále chutne, ktorý si zákazníci môžu stiahnuť z webovej stránky spoločnosti.

Doba, v ktorej momentálne žijeme, prináša množstvo príležitostí na inováciu. S blížiacou sa Veľkou nocou, s ktorou sa zvyčajne spája hojnosť a taniere plné rôznorodých jedál, je teraz správna chvíľa zamyslieť sa nad svojím jedálničkom. Nemusí pritom ísť o radikálne zmeny v stravovaní a príprave jedál. Aby ste si dokázali pripraviť vyváženú Veľkú noc, stačí sa pri nákupe potravín zamerať na ich kvalitu či zdravšie varianty.

Foto: BILLA

Veľká noc s prémiovým mäsom

Mäso na rôzne spôsoby je neoddeliteľnou súčasťou veľkonočných sviatkov mnohých Slovákov. Čoraz viac zákazníkov pritom v ochodoch vyhľadáva kvalitné mäso zo slovenských chovov. V období sviatkov jari sa ľudia zaujímajú najmä o čerstvé mäso. Sortiment pochádzajúci od domácich producentov teraz rozšírila spoločnosť BILLA. „Nebalené čerstvé bravčové mäso pôvodom zo Slovenska si naši zákazníci môžu vo vybraných predajniach zakúpiť už aj v obslužných pultoch, priamo od vyškoleného personálu. Okrem kvality, čerstvosti a pôvodu mäsa dbáme aj na dôkladné spracovanie, ktoré naši pracovníci vykonávajú podľa prísnych požiadaviek,“ povedala Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA. Veľká noc je okrem toho príležitosťou, ktorú viacerí Slováci využívajú aj na prípravu lahodnej jahňaciny. Aj tento druh čerstvého mäsa, samozrejme, slovenského pôvodu, ponúka BILLA. Zákazníci po novom nájdu mäso s označením kvality Zlaté jahňa 100 % slovenské v predajniach takmer počas celého roka.

V období Veľkej noci sú u Slovákov obľúbené nielen čerstvé, ale aj údené mäsové výrobky. Ak je však u vás zvykom konzumovať napríklad údenú šunku, doprajte si ju s mierou. „V obchode hľadajte šunku s čo najvyšším obsahom mäsa, nízkym obsahom soli a bez zvýrazňovačov chutí. Čo najmenej by mala byť prerastená tukom. Šunku by ste však, podobne ako iné údené výrobky, mali jesť skôr v menšom množstve a doplniť čerstvou zeleninou,“ radí K. Kirchnerová.

Foto: BILLA

Rovnako chutné, a k tomu zdravšie

Prechod k zdravšiemu veľkonočnému jedálničku znamená tiež nahradiť kaloricky bohaté potraviny a ingrediencie za ich ľahšie verzie. Ani také ťažké jedlo, akým je vyprážaný rezeň so zemiakovým šalátom, nemusí byť záťažou pre váš organizmus. „Rezne si pripravte na prírodný spôsob, alebo ich obaľte v celozrnnej múke, vajci, strúhanke z celozrnného pečiva a dajte piecť do rúry. Majonézu v zemiakovom šaláte nahraďte kyslou smotanou či BILLA bielym zrejúcim jogurtom,“ odporúča K. Kirchnerová. Podobne sa dajú obmeniť aj recepty na veľkonočné cukrovinky. Namiesto bielej múky použite celozrnnú a klasický cukor nahraďte trstinovým, prípadne medom či javorovým sirupom. Recepty, v ktorých sa to hodí, môžete oživiť čerstvým ovocím, čo koláčom dodá novú, netradičnú chuť. „V predajniach BILLA nájdete už onedlho prvé slovenské jahody, ktoré majú plnú, sladkú chuť, vypestované boli ekologicky a ozvláštnia každý múčnik. Okrem jahôd vám naše supermarkety denne ponúkajú viac ako 190 druhov čerstvého ovocia a zeleniny,“ uviedla K. Kirchnerová. A aby ste prirodzene znížili počet koláčikov, ktoré skonzumujete na posedenie, zjedzte spolu s nimi mliečny výrobok, napríklad jogurt či skyr. Mlieko vás zasýti namiesto koláčov, a tak si ich nedáte priveľa.

„Pri príprave veľkonočných pochúťok si zaobstarajte tie najkvalitnejšie suroviny, vďaka ktorým aj z bežného jedla, ktoré by vás naoko nemohlo ničím prekvapiť, prichystáte delikatesu. Všetko, čo potrebujete na sviatočné varenie a pečenie, nájdete za super ceny v predajniach BILLA. Ponúkame vám široký výber kvalitných potravín, vďaka ktorým si urobíte chutné veľkonočné zásoby pre seba i vašich najbližších,“ povedala K. Kirchnerová.

Foto: BILLA

Tipy a recepty na zdravšie veľkonočné varenie či pečenie nájdete v e-booku BILLA Veľká noc: Zdravo, a stále chutne na tomto linku: https://bit.ly/30SOjkH

