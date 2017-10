BILLA: Kvalitná slovenská hydina od overených dodávateľov je prioritou

Bratislava, 25.10.2017 ( WBN/PR ) – Máte už dosť potravinových škandálov týkajúcich sa dovozovej hydiny, čo nespĺňa požadovanú kvalitu či dokonca predstavuje riziko pre ľudské zdravie? Nenechávajte nič na náhodu. Nakupujte hydinu zo slovenských fariem a to jediné, z čoho vám padne sánka, bude skvelá chuť!

Nameraný obsah zvyškových liečiv, zvýšená koncentrácia rakovinotvorného dioxínu aj mäso, ktoré bolo po dátume spotreby… to všetko tu už bolo, a nie raz. Za posledné roky sa kuracie mäso pravidelne stáva „hviezdou“ televíznych správ a žiaľ, nie v pozitívnom svetle. Samotný produkt je v tom ale nevinne – keď pochádza z kvalitného a overeného zdroja, hydinové mäso je hotovou výživovou bombou. Nielenže je plnohodnotným zdrojom vitamínov a minerálov, ktorých obsah je porovnateľný s ovocím a zeleninou, obsahuje navyše aj veľa živočíšnych bielkovín a spomedzi ostatných typov mäsa vyniká nízkym obsahom tukov a ľahkou stráviteľnosťou. Hydinové mäso je vyhľadávané pre svoje široké uplatnenie v kuchyni. Aj kuchári-začiatočníci ocenia, že mnohé špeciality z kuracieho mäska zvládnu zmajstrovať bez zdĺhavej prípravy aj bez talentu na varenie, a výsledok stále bude chutiť skvelo.

Najdôležitejšia otázka, na ktorú potrebujete poznať odpoveď, ešte než si opášete kuchynskú zásteru, znie: Viem, odkiaľ pochádza kupované mäso? Nestačí uspokojiť sa s odpoveďou: „Z obchodu.“ Moderné supermarkety, ktoré majú na zreteli zdravie spotrebiteľa, nič netaja a poskytujú podstatné informácie o pôvode mäsa, čím zákazníkovi šetria čas a uľahčujú nákupné rozhodnutie. Namiesto výletu na farmu a vyzvedania, či lokálni farmári skutočne dodržujú prísne kritériá chovu hydiny, vám teraz bude stačiť výlet do najbližšej predajne BILLA. Pod značkou „Slovenská farma“, ktorú zakúpite výhradne v tejto sieti supermarketov, nájdete výrobky so slovenským pôvodom, čo zaručuje čerstvosť a dodržiavanie noriem nariadených Európskou úniou. Ani hydinové špeciality s touto etiketou nie sú výnimkou. Hydinovú sekciu značky Slovenská farma od Billy zapĺňa HYZA, firma s takmer sedemdesiatročnou tradíciou a s pozíciou jedného z najväčších a najmodernejších expertov na hydinu nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Kým sa mäso dostane od slovenského spracovateľa do vášho košíka, uplynie menej ako deň, pretože čerstvosť je pre spoločnosť HYZA, rovnako ako pre Billu, jednou z top priorít. Tou druhou je kvalita, a tá ide ruka v ruke s podmienkami, v akých žijú kurence už od vajíčka.

„O naše kuriatka je kráľovsky postarané hneď od vyliahnutia. Sme hrdým členom programu blahobytu chovu hydiny. Len čo prídu nové prírastky na svet, majú pripravené jedlo, vodu, komfortnú teplotu okolo 34 stupňov Celzia a čerstvo rezanú slamu ako podstielku. Veľký dôraz kladieme na krmivo. Je starostlivo namixované tak, aby našim zverencom nechýbal vybalansovaný pomer živín potrebný pre ich správny rast,“ prináša zákulisný pohľad zo života kuriatok Anna Muchová zo spoločnosti HYZA. „Na farmách sa o kuriatka stará obsluha prakticky nonstop, 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom prebieha stála kontrola, aby zvieratám nič nechýbalo. Okrem zamestnancov z radov skúsených chovateľov je priestor výkrmu elektronicky monitorovaný počítačom, aby bola teplota a ventilácia v halách vždy tip-top.“

Takto sa začína kuracia cesta, ktorá pokračuje cez Billu až do vašej kuchyne. Pre milovníkov hydiny je „Slovenská farma“ vždy prvou a najlepšou voľbou.