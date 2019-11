BILLA na odovzdávaní Európskej ceny za podporu podnikania

„Zodpovedne pre komunitu nevidiacich“ medzi TOP európskymi projektami.

Spoločnosť BILLA sa stala národným víťazom v kategórii Zodpovedné podnikanie pre všetkých so svojím projektom dlhodobej a systematickej podpory komunity nevidiacich na Slovensku. V utorok 26. novembra 2019 sa v Helsinkách konalo v poradí už jedenáste slávnostné odovzdávanie Európskej ceny za podporu podnikania a BILLA tam nechýbala. Ocenenie pod záštitou Európskej komisie každoročne predstavuje úspešné iniciatívy zamerané na podporu podnikov a podnikania v Európe.

Spoločnosť BILLA už 15 rokov aktívne spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Ako spoločensky zodpovedná spoločnosť poňala tému zraku a starostlivosti oň komplexne. „Byť súčasťou a zároveň národným víťazom takejto prestížnej celoeurópskej súťaže je pre nás obrovskou cťou a motiváciou. Európska cena za podporu podnikania je inšpiráciou pre potenciálnych podnikateľov a my sme radi, že sa verejnosť dozvie o pridanej hodnote podnikania, akou nepochybne spoločenská zodpovednosť je,“ hovorí ešte plná emócií z galavečera Jana Gregorovičová, senior CSR špecialista BILLA.

Foto: BILLA (3452)

Podpora komunity nevidiacich sa postupne rozšírila do rôznych smerov a dala by sa zhrnúť do troch pilierov. Projekt Zdravé oči už v škôlke je zameraný na prevenciu očných ochorení u detí pomocou bezdotykových meraní zrakových parametrov. „Za tri ročníky tohto projektu odborníci skontrolovali zrak už vyše 45 000 škôlkarom. Merania odhalili istú formu zrakovej poruchy až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporúčané detailnejšie vyšetrenie u oftalmológa. Štvrtý ročník projektu, ktorý aktuálne prebieha, prináša do materských škôl nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek,“ hovorí J. Gregorovičová. Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je služba Nákupný asistent, ktorá systematickejšie a prakticky rieši pomoc pre nevidiacich a slabozrakých zákazníkov. Asistencia im pomáha byť samostatnými, vstupovať do priestorov predajne bez obáv, zároveň školí aj laickú verejnosť a búra pomyselné bariéry.

Skupina nevidiacich a slabozrakých na Slovensku je síce malá, ale túto pomoc môžeme využiť aj pri ďalších cieľových skupinách, napríklad pri starších ľuďoch, či osobách s iným hendikepom. „Zmyslom celej aktivity je, aby bola verejnosť citlivejšia voči potrebám znevýhodnených skupín a teší nás, že v tejto oblasti sme prví, ktorí sa o to usilujú,“ dodáva J. Gregorovičová. Ľuďom so zrakovým hendikepom pomáha aj finančná zbierka Štvornohé oči, pokladnice v tvare vodiaceho psa sú aktuálne umiestnené až v 64 prevádzkach obchodného reťazca BILLA.

Európska cena za podporu podnikania je ocenením iniciatív z celej Európskej únie, ako aj pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie. Spolu sa do súťaže tento rok prihlásilo cez 250 projektov, z toho päť slovenských. V rámci národného slovenského kola získal projekt podpory komunity nevidiacich spoločnosti BILLA druhý najvyšší počet bodov a vo svojej kategórii sa stal národným víťazom. Projekty hodnotila komisia zložená z Ministerstva hospodárstva SR, Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenského živnostenského zväzu a Slovak Business Agency, ktorá je národným koordinátorom súťaže. Celoeurópska porota hodnotila projekty na jeseň a na shortlist vybrala osemnásť tých najlepších. Odovzdávanie cien bolo súčasťou trojdňovej konferencie SME Assembly, ktorá je najdôležitejšou udalosťou pre malé a stredné podniky v Európe.

