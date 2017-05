BILLA si vyhrnie rukávy pre krajšie mesto

Bratislava 22. mája 2017 ( WBN/PR ) – Občianske združenie BILLA ľuďom sa tohto roku po prvý krát spolu so zamestnancami BILLA Slovensko pridajú k iniciatíve nadácie Pontis, verejnoprospešnému projektu Naše Mesto.

Zamestnanci najúspešnejšieho hráča v segmente supermarketov na Slovensku budú skrášľovať bratislavskú mestskú časť Ružinov v rámci dobrovoľníckej akcie Dnes mám rande s Naším Mestom, ktorá prebehne 9. júna.

Teambuilding s poslaním

BILLA opakovane a dlhodobo potvrdzuje svoju pozíciu spoločnosti angažujúcej sa vo sfére korporátno-spoločenskej zodpovednosti. Tentoraz sa ako partner pridá k projektu s jedenásťročnou tradíciou a s krédom „stavať na nohy naše mestá“ prostredníctvom pomocných prác rôzneho druhu, vybraných vždy s dôrazom na požiadavky konkrétnej lokality. Naše Mesto je najväčším firemným dobrovoľníckym podujatím na Slovensku a jeho cieľom je obohatiť utužovanie pracovných kolektívov o komunitný rozmer.

„Naše Mesto vnímame ako skvelú príležitosť stretnúť sa mimo pracoviska, v neformálnom prostredí a družnej atmosfére, a spojiť sily v mene dobrej veci. To, že akcia prebehne v bezprostrednej blízkosti jednej z našich predajní, je len vítanou výhodou,“ uviedla Denisa Pernicová, podpredsedníčka občianskeho združenia BILLA ľuďom. „Dlhodobo sa usilujeme profilovať ako firma, ktorá má na zreteli zveľaďovanie prostredia a podáva pomocnú ruku tam, kde je to potrebné. Berieme preto ako prirodzené, že pri prezentovaní takéhoto príkladu pre našich zákazníkov začneme od seba.“

Účastníci dobrovoľníckeho podujatia si v deň akcie vyhrnú rukávy bez ohľadu na to, či ide o manažéra, predavačku alebo skladníka, a v mene Billy natrú novým náterom 400 metrov dlhý zanedbaný plot v areáli Športového gymnázia v Ružinove. „Neustále modernizujeme naše predajne, aby sa v nich zákazníci cítili príjemne a s podobným zámerom pristupujeme aj k partnerstvu na projekte Naše Mesto. Záleží nám na tom, aby sme sa v našom meste cítili príjemne. Keď vidíme príležitosť, ako k tomu prispieť, bola by škoda ju nevyužiť,“ dodala Pernicová.

O BILLA Slovensko, súčasti REWE International AG:

REWE International AG je lídrom na rakúskom trhu v oblasti predaja potravinového a drogistického tovaru a jedným z najväčších zamestnávateľov v Rakúsku. V roku 2013 dosiahla firma doma a v zahraničí so spolu cca. 78.000 zamestnancami a cca. 3.700 predajňami obrat vo výške 13,21 miliárd EUR. REWE International AG je súčasťou nemeckej skupiny REWE Group, ktorá patrí k najvýznamnejším európskym maloobchodným skupinám a predajcom rodinných dovoleniek. REWE Group je aktívna v 13 európskych krajinách a v roku 2013 dosiahla obrat 50,6 miliárd EUR. REWE International AG, so sídlom v rakúskom Wiener Neudorfe, prevádzkuje značky BILLA, Merkúr, PENNY, BIPA, ADEG, ako aj viacero vlastných produktových značiek. S firmami ITS BILLA Reisen, JAHN REISEN, MERKUR Ihr Urlaub a Penny PACK‘N’GO operuje aj na trhu rodinných dovoleniek. V segmente supermarketov má predajne v siedmych krajinách strednej a východnej Európy – v Bulharsku, Chorvátsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, Českej republike a na Ukrajine.

BILLA Slovensko pôsobí ako súčasť REWE International AG od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov na Slovensku. V súčasnosti ich prevádzkuje 132 a zamestnáva takmer 4 000 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami sú organické produkty Naše bio, domáca Slovenská farma a cenovo výhodný Clever. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.