Billie Eilish navrhla vlastné ukulele

Americká speváčka Billie Eilish si pre svojich fanúšikov pripravila veľké prekvapenie. Uzatvorila zmluvu s legendárnou firmou Fender a navrhla vlastné ukulele.

Podpisový model čiernej farby so zlatými „blohsh“ symbolmi obsahuje aj zabudovaný predzosilňovač a ladičku.

Osemnásťročná interpretka v sprievodnom videu prezradila, že práve ukulele bolo prvý hudobný nástroj, ktorý ako šesťročná vzala do ruky. Naučila sa na ňom hrať aj prvú skladbu, ktorou bola I Will od The Beatles.

Speváčka chce inšpirovať mladých skladateľov

Rodáčka z Los Angeles vyhlásila, že jej ukulele ukázalo nové možnosti pri skladaní piesní. Štvorstrunový nástroj použila už aj vo vlastných skladbách ako Party Favor alebo 8.

Hrať na ukulele je podľa nej veľmi jednoduché. „Ak poznáte tri akordy, môžete zahrať takmer každú skladbu. Dúfam, že moje podpisové ukulele pre Fender inšpiruje ľudí k tomu, aby začali hrať a skladať. Dokáže to každý,“ vyjadrila sa.

Zástupca spomínanej firmy Billy Martinez povedal, že novinka „dokonale odráža ducha a ikonický štýl speváčky, ktorá zaujala mladých i starších ľudí“.

Prispeli na pomoc obetiam koronavírusu

Eilish a Fender zároveň prispeli havajskej neziskovej organizácii pomáhajúcej tamojším obyvateľom v čase pandémie koronavírusu. Havaj si zvolili pre historický súvis medzi ostrovom a ukulele.