Bio vrecúšková polievka? Bio bujón? Áno, bio dehydrované potraviny sú tu!

Biopotraviny sú certifikované a označené rastlinné či živočíšne produkty kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva. Podliehajú prísnej kontrole pri pestovaní, spracovaní aj skladovaní. V porovnaní s konvenčnými potravinárskymi výrobkami musia byť vyrobené len zo surovín vypestovaných ekologickým spôsobom, ako napríklad: pestovanie pôvodných odrôd, striedanie plodín, užitočný hmyz a mechanické opatrenia, ako je okopávanie. Zároveň sa používajú hlavne hnojivá ako kompost alebo maštaľný hnoj, v ktorých je dusík prirodzene viazaný. V prípade mäsa, v bio kvalite nesmie obsahovať antibiotiká, rastové hormóny a podobne.

Nečudo preto, že obľuba biopotravín kontinuálne rastie, a to aj napriek tomu, že ich cena je obvykle o niečo vyššia než cena bežných potravín. Čo je logické, pretože náklady na výrobu biopotravín sú vyššie vďaka tomu, že musia spĺňať všetky prísne normy a požiadavky, ktoré idú nad rámec tých, ktoré platia pre bežné potraviny.

Bio výrobky prenikli aj do segmentu dehydrovaných potravín

Zvýšený dopyt po bio produktoch bol zaznamenaný aj na Slovensku. Výroba bio výrobkov preto preniká aj tam, kde by si to bežný konzument ešte donedávna nevedel ani predstaviť. Napríklad do oblasti dehydrovaných potravín a bujónov. Závod Carpathia Nestlé v Prievidzi uviedol na slovenský trh prvú bio vrecúškovú polievku. „Všetky zeleninové aj mäsové zložky našej Bio kuracej polievky s cestovinami boli vypestované podľa prísnych pravidiel platných pre biopotraviny a pochádzajú od certifikovaných dodávateľov,“ hovorí RNDr. Jaroslav Žiak PhD., manažér vývoja v závode v Prievidzi.

Pre stabilných spotrebiteľov vrecúškových polievok môže byť dôležitou otázkou, či pri bio výrobkoch nedochádza k zmene chuti, na ktorú sú dlhodobo zvyknutí. Autori receptúry však ubezpečujú, že zákazník pocíti viac prirodzenú a prírodnú chuť, pričom môže oscilovať nanajvýš farebná škála, čo je spôsobené sezónnosťou pestovania a poveternostnými podmienkami.

Bio výrobky na export

Napokon, s výrobou bio produktov majú v prievidzskom závode už bohaté skúsenosti. Hoci ich Bio kuracia polievka s cestovinami patrí medzi prvé, ktorá spoločne s Bio rajčinovou polievkou na toskánsky spôsob a Bio zemiakovou polievkou smeruje na slovenský trh, na zahraničné trhy ich vyrábajú a dodávajú už dlhšiu dobu. A nejde iba o vrecúškové polievky, ale napríklad aj o bujóny. „Veľká časť našej produkcie bio bujónov smeruje na vyspelé zahraničné trhy ako napríklad do Francúzska, ale aj do Pobaltských krajín – Litvy, Lotyšska a Estónska. Polievky vyrábame hlavne pre nemecký a rakúsky trh. Kulinárstvo je v týchto krajinách na vysokej úrovni. Preto fakt, že na týchto trhoch je o naše bio výrobky veľký záujem je najlepším svedectvom ich kvality,“ dopĺňa Jaroslav Žiak.

Informačný servis